TOKİ sosyal konut projesi başvuru ekranının açılmasına az bir süre kala vatandaşlar TOKİ'nin müşteri hizmetleri iletişim numarasını araştırmaya başladı. 81 ilde TOKİ telefon numarası kaç? TOKİ müşteri hizmetleri telefon numarası ne? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte İstanbul, Bursa, Mersin TOKİ İLETİŞİM NUMARASI 2022! ALO TOKİ hattı!
TOKİ İLETİŞİM NUMARAS 2022
Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük sosyal konut projesi hakkında bilgi almak isteyenler Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iletişim hattını aramak istiyor.
TOKİ projeleri hakkında ayrıntılara ulaşmak isteyenler 444 86 54 telefon numarasını arayabilir.