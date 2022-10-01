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    • Haberler
    • 01.10.2022 06:09
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    • 01.10.2022 07:09
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    TOKİ müşteri hizmetleri çağrı merkezi telefon numaraları - TOKİ iletişim ve telefon numarası kaç?

    TOKİ sosyal konut projesi başvuru ekranı açıldı. Başvurular yapılamya başlandı. Bu anlamda TOKİ'nin müşteri hizmetleri iletişim numarasını araştırmaya başladı. 81 ilde TOKİ telefon numarası kaç? TOKİ müşteri hizmetleri telefon numarası ne? sorularının yanıtları araştırılıyor.

    takvim.com.tr
    TOKİ İLETİŞİM NUMARALARI 2022!

    TOKİ sosyal konut projesi başvuru ekranının açılmasına az bir süre kala vatandaşlar TOKİ'nin müşteri hizmetleri iletişim numarasını araştırmaya başladı. 81 ilde TOKİ telefon numarası kaç? TOKİ müşteri hizmetleri telefon numarası ne? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte İstanbul, Bursa, Mersin TOKİ İLETİŞİM NUMARASI 2022! ALO TOKİ hattı!

    TOKİ İLETİŞİM NUMARAS 2022

    Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük sosyal konut projesi hakkında bilgi almak isteyenler Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iletişim hattını aramak istiyor.

    TOKİ projeleri hakkında ayrıntılara ulaşmak isteyenler 444 86 54 telefon numarasını arayabilir.

    TOKİ'nin İstanbul ve Ankara'da olmak üzere iki farklı başkanlığı bulunduğunu belirtelim. Doğrudan bu binalardaki çağrı merkezini de arayarak bilgi alabilmeniz mümkün.

    Öte yandan toki.gov.tr sitesinden de tüm TOKİ iletişim bilgilerine erişebilirsiniz.
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    Haberler Haberler TOKİ müşteri hizmetleri çağrı merkezi telefon numaraları - TOKİ iletişim ve telefon numarası kaç?
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