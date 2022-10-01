KPSS P121 puan türü nedir, ne anlama gelir? 2022 KPSS Alan Bilgisi ÖABT puan görüntüleme! ÖABT öğretmenlik puan türü nasıl 2022?

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

KPSS sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacaktır. Bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanır. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilir. Her testte örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunur. Bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanır.