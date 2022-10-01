İBB promosyonu YATTI mı? İBB 27 bin TL promosyon ne zaman verilecek?

İBB MAAŞ PROMOSYONU YATTI MI, E ZAMAN YATACAK?

İBB maaş promosyonunun ne zaman hesaplara yatacağı henüz belli olmadı. Ancak maaşların ödeneceği gün promosyonların da yatırılacağı tahmin ediliyor.

İBB YAPI KREDİ PROMOSYON NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İBB ve iştirak şirketleri çalışanlarının hesabına tek seferde 27.000 TL maaş promosyonu ödenecek.