Almanya iş imkanları nelerdir? Hangi mesleklerde alım yapıyor? Almanya çalışan maaşları ne kadardır?

👉Almanya Hangi Mesleklerde Alım Yapıyor?
Almanya'nın işçi aldığı meslek grupları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• Öğretmen
• Doktor
• Hemşire
• Avukat
• Polis
• Gazeteci
• Tamirci
• Kasiyer
• Çöpçü
• Garson
• Fabrika İşçisi
• Yaşlı bakıcısı
• Tır şoförü
• Su tesisatçısı
👉Almanya Çalışan Maaşları Ne Kadardır?
Almanya'da çalışanların aylık maaşları, ortalama olarak şöyle belirlenmiştir:
• Doktor: 5.100-10.000 Euro
• Hemşire: 2.000-2.500 Euro
• Yaşlı bakıcı: 2.000 Euro
• Mühendis: 3.500-6.000 Euro
• Avukat: 4.000 Euro
• Hakim: 4.500 Euro
• Diş hekimi: 4.000 Euro
• Eczacı: 3.200 Euro
• Veteriner: 3.200 Euro
• Pilot: 6.500 Euro
• Hostes: 2.000 Euro
• Öğretmen: 2.600 Euro
• Mimar: 2.600 - 4.000 Euro
• Yazılım uzmanı: 3.500 Euro
• Gazeteci: 2.400 Euro
• Tamirci: 1.800 Euro
• Polis: 3.500 Euro
• Asker: 7.400 Euro
• Kasiyer: 1.800 Euro
Almanya iş imkanlarından yararlanarak Türkiye'den Almanya'ya gitmiş olan kişilerin maaşları da gitmiş oldukları meslek dallarına göre ortalama olarak böyle belirlenmiştir. Almanya, çalışanlarının oturma izni olduğu sürece maaşlarını farklı ücretler üzerinden ödemez.
👉Almanya İşçi Alımı Şartları Nelerdir?
Almanya'da çalışacak olan işçilerin yerine getirmeleri gereken koşullar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• Sabıka kaydının bulunmaması
• Türkiye sınırları içinde yüz kızartıcı suçlardan birinin işlenmemiş olması
• Lise, lisans ya da ön lisans programlarını bitirmiş ya da yarıda bırakmış olmak (Aktif olarak öğrenci olan kişilerin çalışma başvuruları kabul edilmez.)
• Daha önce herhangi bir yerde çalışmış ve iş tecrübesi kazanmış olmak
• Engel sahibi olmamak
• 25- 45 yaşları arasında olmak
• Ulaştırma, sağlık, hizmet, inşaat ya da mühendislik alanlarının hangisi üzerinden çalışmak için gidilecekse onun seçilmesi
• Eğer varsa, uzmanlık alının seçilmesi
• İşçi alım başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması ve işçi sözleşmesinin okunup, imzalanıp onaylanması
👉Almanya'da Çalışma İzni Alınması İçin Hangi Belgeler Gereklidir?
Çalışma izni verebilmek için Almanya tarafından işçi olarak ülkeye gelecek olan kişilerden güncel olarak talep edilen evraklar, şöyle sıralanmıştır:
• Özgeçmiş (Almanca yazılması gereklidir.)
• 3 adet biyometrik olarak çekilmiş fotoğraf
• En az 1 yıl geçerliliği bulunan pasaport
• Nüfus kayıt örneği
• İkametgah belgesi
• Eğer bir lisans, ön lisans ya da lise mezuniyeti durumu mevcutsa diploma
• SGK hizmet dökümü belgeleri
• Yabancı dil belgesi
• Mesleki yeterlilik belgeleri
• İyi niyet mektubu
👉Almanya Sağlıkçı Alımı Şartları Nelerdir?
Almanya'ya çalışmak için gitmek isteyen sağlık çalışanlarının yerine getirmeleri gereken koşullar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• Daha önce belgelenebilir şekilde iş tecrübesine sahip olmak
• Vatandaşı olunan ülkede herhangi bir aktif sabıka kaydının olaması ve polis tarafından aranıyor olmamak
• Daha önce Almnanya vatandaşlığından çıkarılmamış veya Almanya'dan sınır dışı edilmemiş olmak
• Alman polisi tarafından ülke sınırları içinde aranıyor olmamak
• En az B1 ya da B2 seviyelerinden birine yetecek düzeyde Almanca bilmek ve bu dil yeterliliğini resmi evraklar ile kanıtlamak
• Türkiye ya da farklı bir ülkede, Almanya'da sağlık hizmetlerini verme yeterliliğinin olduğu diplomaya sahip olmak
Almanya iş imkanlarından yararlanmak isteyen sağlık çalışanlarının ülke tarafından belirlenmiş olan zaman aralıklarında başvurularını yapmaları ve belgelerini eksiksiz bir şekilde ilgili birimlere teslim etmeleri gereklidir.