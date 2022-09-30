240 ay kaç yıl? TOKİ sosyal konut ödemeleri sabit mi kalacak? TOKİ sosyal konut projesi taksitleri artacak mı?

TOKİ ucuz konut projesi için beklenen gün geldi ve detaylar Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Projede 250 bin konut yapılacak ve 100 bin arsa satışa çıkarılacak. Peki, TOKİ sosyal konut ödemeleri sabit mi kalacak? TOKİ taksit hesaplama 2022! TOKİ sosyal konut projesi taksitleri artacak mı? İşte merak edilen bilgiler!
TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEMELERİ SABİT Mİ KALACAK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesine ilişkin açıklama yaptı.
CNN Türk yayınına katılan Murat Kurum, "Sosyal Konut Projesine 705 bin Başvuru oldu." dedi.
18 yaşındaki çocukların aileye bakılmadan başvuru yapabileceğini belirten Bakan Kurum, "Taksit ödemeleri memur maaş artış katsayısına göre artacak" dedi.
Dar gelirli aileleri ve gençleri ev sahibi yapmak için hazırlanan TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi başvuruları için tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar sonrasında TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi'ne dair başvuru detayları açıklandı.
Projede 250 bin konut yapılacak ve 100 bin arsa satışa çıkarılacak. İşte TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi başvuru şartları ve ve tarihleri.
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU TARİHLERİ
TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında;
"Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz." ifadelerinde bulundu.
Buna göre; başvurular 14 Eylül'de başlayacak ve Ekim ayının sonuna kadar sürecek.