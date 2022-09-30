Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvuru sonuçları merak ediliyor. GSB, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 personel alımı yapacağını açıklamasıyla birlikte başvurular alınmaya başlamıştı. 15 Eylül tarihinde tamamlanan GSB başvurularının ardından sonuçlar için bekleyiş başladı. Peki, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? GSB 4 bin 147 başvuru sonuçları nereden öğrenilir?
BAKAN KASAPOĞLU'NUN AÇIKLAMASI!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağını duyurmuştu.
İlana göre, Bakanlık bünyesine 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımı yapılacak.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI!
Adaylar başvurularını, 10-15 Eylül 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden gerçekleştirdi.