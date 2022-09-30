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    • Haberler
    • 30.09.2022 16:19
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    • 30.09.2022 16:20
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    DGS ek tercih olacak mı? 2022 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? DGS ek yerleştirme nasıl yapılır?

    2 yıllık üniversite mezunları eğitimlerini 4 yıllığa tamamlamak için 3 Temmuz 2022 tarihinde Dikey Geçiş Sınavına katılmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihlere göre yüzbinlerce aday lisans bölümlere yerleştirildi. Ancak 1. tercihlerde bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar 2. ek tercihte bulunmak istiyor. Peki DGS ek tercih olacak mı? 2022 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? DGS ek yerleştirme nasıl yapılır?

    DGS ek tercih olacak mı?

    DGS ek tercih tarihleri adaylar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl ek tercihler 15-21 Ekim 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Peki DGS ek tercih olacak mı? 2022 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? DGS ek yerleştirme nasıl yapılır? İşte internet arama motorlarında sıkça araştırılan soruların yanıtları!

    DGS EK TERCİH OLACAK MI, NE ZAMAN?

    2021 yılı DGS tercih sonuçları 14 Eylül'de açıklanmıştı. Ek tercihler de 15 Ekim tarihinde alınmaya başlanmıştı. 2022 yılında da DGS ek tercihlerin Ekim ayı itibariyle alınmaya başlanması bekleniyor. Resmi bir duyuru geldiğinde Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

    DGS ek tercih işlemlerinde adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklar.

    DGS EK TERCİHLER İÇİN TIKLAYIN

        KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?

        DGS ek tercih boş kontenjan bilgileri henüz belli olmadı. Ek tercih kılavuzu ile boş kontenjanlar belirlenecek.

        DGS EK YERLEŞTİRME HAKKINDA

        DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2022-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

        2022-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2022-DGS'ye girmiş ve 2022-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

        Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

        Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (30,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir..
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