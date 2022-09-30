Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF kayıt yenileme, ilk kayıt nasıl yapılır? 2022-2023 AÖF sınav tarihleri

Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler için AÖF kayıt yenileme, ilk kayıt tarihleri haberimizde! Öğrenciler internet arama motorlarında 'Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF kayıt yenileme, ilk kayıt nasıl yapılır? ' sorularına yanıt arıyor. İşte Anadolu Üniversitesi 2022-2023 AÖF sınav tarihleri ve diğer merak edilenler!