Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF kayıt yenileme, ilk kayıt nasıl yapılır? 2022-2023 AÖF sınav tarihleri

Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler için AÖF kayıt yenileme, ilk kayıt tarihleri haberimizde! Öğrenciler internet arama motorlarında 'Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF kayıt yenileme, ilk kayıt nasıl yapılır? ' sorularına yanıt arıyor. İşte Anadolu Üniversitesi 2022-2023 AÖF sınav tarihleri ve diğer merak edilenler!
AÇIKÖĞRETİM KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 3-17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.
Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.