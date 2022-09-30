2022 KPSS Alan Bilgisi ÖABT puan görüntüleme! KPSS P121 puan türü nedir, ne anlama gelir? ÖABT öğretmenlik puan türü nasıl 2022?

Gündemde şimdiden KPSS ÖABT puan hesaplama 2022 sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu. Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2022-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı için heyecan dolu bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen kişilerin katılacağı KPSS Alan Bilgisi ÖABT sınavında kaç net kaç puan yapar? İşte tüm bilgiler...
KPSS ÖABT PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
KPSS puanları, her bir test bölümünden yapılan netleri hesaplayarak yapılır. Her bir test bölümünde yapılan net sayısı, doğru cevaplanan soru sayısından yanlış cevap sayısının dörtte birinin çıkarılmasıyla hesaplanmaktadır.
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
KPSS sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacaktır. Bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanır. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilir. Her testte örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunur. Bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanır.