Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 30.09.2022 22:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.09.2022 22:37
    ABONE OL

    2022 KPSS Alan Bilgisi ÖABT puan görüntüleme! KPSS P121 puan türü nedir, ne anlama gelir? ÖABT öğretmenlik puan türü nasıl 2022?

    KPSS ÖABT puan hesaplama nasıl yapılır? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu sene KPSS ÖABT sınavı 2 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından yapılacak sınav hakkında gerekli detaylar merak edilmeye başlandı. KPSS-Öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken sınavdır. Peki, KPSS P121 puan türü nedir? ÖABT öğretmenlik puan türü ne? 2022 KPSS Alan Bilgisi ÖABT puan görüntüleme!

    takvim.com.tr
    2022 KPSS Alan Bilgisi ÖABT puan görüntüleme!

    Gündemde şimdiden KPSS ÖABT puan hesaplama 2022 sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu. Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2022-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı için heyecan dolu bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen kişilerin katılacağı KPSS Alan Bilgisi ÖABT sınavında kaç net kaç puan yapar? İşte tüm bilgiler...

    KPSS ÖABT PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    KPSS puanları, her bir test bölümünden yapılan netleri hesaplayarak yapılır. Her bir test bölümünde yapılan net sayısı, doğru cevaplanan soru sayısından yanlış cevap sayısının dörtte birinin çıkarılmasıyla hesaplanmaktadır.

    KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    KPSS sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacaktır. Bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanır. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilir. Her testte örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunur. Bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanır.

        KPSS P121 NEDİR?

        KPSS P121 puanı; 16 daldaki öğretmenlik için hesaplanan puan türüdür. Bu puan; Genel Kültür-Genel Yetenek+Eğitim Bilimleri+ÖABT bileşenlerinden oluşmaktadır.

        KPSS P121 PUAN TÜRÜ NEDİR?

        Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüne denilmektedir. Bu puan türü GK + GY + Eğitim bilimleri + Öğretmen Alan Bilgisi Testi bileşenlerinden oluşur.

        Ağırlıkları ise şöyledir:

        Genel Kültür: 0,15 Genel Yetenek: 0,15

        Eğitim Bilimleri: 0,20

        ÖABT: 0,50

        Her yıl yapılan KPSS ile bu puan türü hesaplanmakta ve kullanılmaktadır.

        KPSS P121 KAÇ YIL GEÇERLİ?

        KPSS-Öğretmen adaylarının puanlarının (P10 ve P121) geçerlilik süresi 06.07.2012 tarihinden itibaren 2 yıldan 1 yıla düşürülmüştür. Diğer bölümlerden mezun olan adaylar ise P10 puan türü ile tercih yaparlar.

        KPSS ÖĞRETMENLİK PUAN TÜRÜ

        Öğretmen olarak atanmak isteyen KPSS adaylarının ÖABT sınavına katılmayan branşları P10 puan türünde, ÖABT sınavına katılan branşları P121 puan türünde branşlarına yönelik olarak istenen puanı aldıktan sonra öğretmen atamalarına başvurması gerekmektedir.

        KPSS P10 PUAN TÜRÜ

        Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüdür. GK + GY + Eğitim bilimleri bileşenleri ile hesaplanmaktadır. Bu puan türü 1 yıl süreyle geçerli olmaktadır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İsrail’den flaş Rusya kararı
        Haberler Haberler 2022 KPSS Alan Bilgisi ÖABT puan görüntüleme! KPSS P121 puan türü nedir, ne anlama gelir? ÖABT öğretmenlik puan türü nasıl 2022?
            SON DAKİKA