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    • Haberler
    • 30.09.2022 19:17
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    • 30.09.2022 19:17
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    2022-2023 Lise alan seçimi sonuçları açıklandı mı? AMP e okul.meb.gov.tr alan ve dal seçimi sonuçları (e-Okul alan tercihleri 9 sınıf 2022 sonuçları 2022)

    E-okul alan seçimi sonuçları lise öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Öğreciler şimdilerde alan seçim sonuçlarını araştırıyor. Peki lise alan ve dal seçimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Meslek lisesi 9. sınıf alan seçimi hangi tarihte açıklanacak? Alan seçim sonuçlarına nereden bakılır? İşte E-okul alan seçimi sonuçları sorgulama ekranı...

    takvim.com.tr
    AMP e okul.meb.gov.tr alan ve dal seçimi sonuçları 2022!

    Gözler bu kez lise alan seçim sonuçların çevrildi. E-okul alan ve dal seçimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Meslek lisesi 9. sınıf alan seçimi hangi tarihte açıklanacak? Lise alan seçim sonuçlarına nereden, nasıl bakılır 2021 2022? şeklindeki soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) konuya ilişkin açıklamaları yakından takip ediliyor. Sonuçlar e -okul üzerinden açıklanacağından sonuçlarınızı da e-okul sisteminden öğrenebilirsiniz. İşte detaylar...

    Alan Tercihleri Ne Zaman Yapılır?

    Milli Eğitim Bakanlığı yeni düzenlemesi ile beraber alan tercihleri artık 9. sınıfta gerçekleştiriliyor. Eski dönemlerde ise 10. sınıfta yapılan alan tercihleri, artık 9. sınıf bitmesi ile beraber aylarında gerçekleşmektedir. Daha çok Haziran ve Temmuz aylarında öğrenciler hangi alanı tercih etmek istediklerine karar verirler.

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    9. sınıfta alınan rehberlik hizmetleri ile beraber öğrenciler kendi etkileri ve düşünceleri doğrultusunda doğru alan tercihini yapar. Bu işlemler veliler tarafından e-okul üzerinden yapılacak giriş ile beraber belirli aşamaları tamamlamak suretiyle gerçekleştirilir.



        Lisede Alan Seçimi Neden Önemlidir?

        Lisede alan seçiminin önemli yanı şüphesiz gelecek adına yapılacak meslektir. Öğrenciler hangi alanda üniversite okumak ve kendini geliştirmek istiyorsa, buna bağlı olarak alan seçimini lisede yapar.

        Bu bağlamda öğrencinin ilgi alanı ve yeteneği ile beraber buna bağlı olarak seçim gerçekleştirir. Böylece ileride yapacağı meslek için etkin bir saygınlık elde ederek daha iyi yerlere gelme şansı yakalar. Yanlış bir karar yine yanlış bir meslek seçimi olarak öne çıkabilir. Bu sebepten dolayı lise 9. sınıf öğrencilerinin alan seçimi yapmadan önce, mutlaka rehberlik hizmeti alması ve ailelerine danışmaları büyük bir öneme sahiptir.
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        Haberler Haberler 2022-2023 Lise alan seçimi sonuçları açıklandı mı? AMP e okul.meb.gov.tr alan ve dal seçimi sonuçları (e-Okul alan tercihleri 9 sınıf 2022 sonuçları 2022)
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