2022-2023 Lise alan seçimi sonuçları açıklandı mı? AMP e okul.meb.gov.tr alan ve dal seçimi sonuçları (e-Okul alan tercihleri 9 sınıf 2022 sonuçları 2022)

Gözler bu kez lise alan seçim sonuçların çevrildi. E-okul alan ve dal seçimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Meslek lisesi 9. sınıf alan seçimi hangi tarihte açıklanacak? Lise alan seçim sonuçlarına nereden, nasıl bakılır 2021 2022? şeklindeki soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) konuya ilişkin açıklamaları yakından takip ediliyor. Sonuçlar e -okul üzerinden açıklanacağından sonuçlarınızı da e-okul sisteminden öğrenebilirsiniz. İşte detaylar...
Alan Tercihleri Ne Zaman Yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı yeni düzenlemesi ile beraber alan tercihleri artık 9. sınıfta gerçekleştiriliyor. Eski dönemlerde ise 10. sınıfta yapılan alan tercihleri, artık 9. sınıf bitmesi ile beraber aylarında gerçekleşmektedir. Daha çok Haziran ve Temmuz aylarında öğrenciler hangi alanı tercih etmek istediklerine karar verirler.
9. sınıfta alınan rehberlik hizmetleri ile beraber öğrenciler kendi etkileri ve düşünceleri doğrultusunda doğru alan tercihini yapar. Bu işlemler veliler tarafından e-okul üzerinden yapılacak giriş ile beraber belirli aşamaları tamamlamak suretiyle gerçekleştirilir.