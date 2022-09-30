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    • Haberler
    • 30.09.2022 07:09
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    • 30.09.2022 07:09
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    Adana, Antalya, Konya TOKİ hangi ilçelere ev yapılıyor? TOKİ'ye kimler başvurabilir, başvuru şartları!

    Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14:00'da açıkladı. Peki, TOKİ nerelere yapılacak? TOKİ'ye kimler başvurabilir? TOKİ Adana, Antalya, Konya başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Adana, Antalya, Konya TOKİ nerelere yapılacak?

    Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14:00'da açıkladı. Peki, TOKİ nerelere yapılacak? TOKİ'ye kimler başvurabilir? TOKİ Adana, Antalya, Konya başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

    TOKİ NERELERE YAPILACAK?

    TOKİ evleri 81 ilde, arsalar ise 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. TOKİ iller şu şekilde;

    Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

    TOKİ AYLIK ÖDEME NE KADAR OLACAK?

    Bakan Kurum tarafından açıklanan hane halkının gelirinin yüzde 30'u sınırı dikkate alındığında İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800-9.600 TL, diğer illerde ise 4.200-8.400 TL olacak.

        TOKİ'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

        Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

        - T.C. vatandaşı olması,

        - Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

        - Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama

        - İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL, yurt genelinde 14.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

        - Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

        - Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

        - Genç kategorisine .../09/1991 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

        ADANA ADANA İMAMOĞLU 500/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 ZİRAAT BANKASI

        ADANA ADANA MERKEZ 4100/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 4.100 HALK BANKASI

        ADANA ADANA SARIÇAM 600/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 600 HALK BANKASI

        ADANA ADANA TUFANBEYLİ 156/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 156 ZİRAAT BANKASI

        ADANA ADANA YUMURTALIK 1000/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.000 ZİRAAT BANKASI

        ANTALYA ANTALYA DÖŞEMEALTI 350/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 350 HALK BANKASI

        ANTALYA ANTALYA GAZİPAŞA 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 HALK BANKASI

        ANTALYA ANTALYA İBRADI 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI

        ANTALYA ANTALYA KAŞ 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 HALK BANKASI

        ANTALYA ANTALYA MANAVGAT 350 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 350 HALK BANKASI

        ANTALYA ANTALYA MERKEZ 2500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESi 2.500 HALK BANKASI

        ANTALYA ANTALYA SERİK 350 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 350 HALK BANKASI

            KONYA AKŞEHİR 350/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 350 HALK BANKASI

            KONYA KONYA BEYŞEHİR 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 HALK BANKASI

            KONYA KONYA BOZKIR 3. ETAP 142 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 142 HALK BANKASI

            KONYA KONYA CİHANBEYLİ 2. ETAP 198 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 198 HALK BANKASI

            KONYA KONYA ÇELTİK 40 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 40 ZİRAAT BANKASI

            KONYA KONYA ÇUMRA 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 HALK BANKASI

            KONYA KONYA DERBENT 2. ETAP 63 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 ZİRAAT BANKASI

            KONYA KONYA DOĞANHİSAR 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 ZİRAAT BANKASI

            KONYA KONYA EREĞLİ 350 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 350 ZİRAAT BANKASI

            KONYA KONYA GÜNEYSINIR 114 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 114 ZİRAAT BANKASI

            KONYA KONYA HADİM 3. ETAP 189 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 189 ZİRAAT BANKASI

            KONYA KONYA HÜYÜK 5. ETAP AKDAĞ MAHALLESİ 141 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 141 ZİRAAT BANKASI

            KONYA KONYA HÜYÜK 4. ETAP SELKİ MAHALLESİ 118 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 118 ZİRAAT BANKASI

            392 KONYA KONYA ILGIN 120 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 120 HALK BANKASI

            393 KONYA KONYA KADINHANI 6 VE 7. ETAPLAR 373/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 373 HALK BANKASI

            394 KONYA KONYA KARAPINAR 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 HALK BANKASI

            395 KONYA KONYA KULU 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 HALK BANKASI

            396 KONYA KONYA MERKEZ 2891 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 2.891 HALK BANKASI

            397 KONYA KONYA SARAYÖNÜ 4. ETAP 127 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 127 ZİRAAT BANKASI

            398 KONYA KONYA SEYDİŞEHİR 496/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 496 HALK BANKASI

            399 KONYA KONYA TAŞKENT 3. ETAP 188 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 188 ZİRAAT BANKASI

            400 KONYA KONYA TUZLUKÇU 2. ETAP 175 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 175 ZİRAAT BANKASI

            401 KONYA KONYA YALIHÜYÜK 2. ETAP 59 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 59 ZİRAAT BANKASI

            402 KONYA KONYA YUNAK 3. ETAP 216 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 216 ZİRAAT BANKASI
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            Haberler Haberler Adana, Antalya, Konya TOKİ hangi ilçelere ev yapılıyor? TOKİ'ye kimler başvurabilir, başvuru şartları!
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