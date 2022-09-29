GSB personel alımı sonuçları NİHAİ LİSTE! 2022 GSB 4 bin 147 personel alımı sonuçları AÇIKLANDI MI? Başvuru sonuçları sorgulama EKRANI!

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 300 büro personeli, 2 bin 981 destek personeli alımı, 866 koruma ve güvenlik görevlisi alımı için başvuruları tamamladı. Gözler bu kez GBS personel alımı sonuçlarına çevrildi. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 147 personel alımı sonuçları AÇIKLANDI MI? İşte başvuru sonuçları sorgulama EKRANI!
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
GSB personel alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuru sonuçları açıklandığında e-Devlet şifresi ile Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
GSB PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
1) Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.
2) Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.