TOKİ başvuruları alınmaya başladı. E-devlet üzerinden konut başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar gelen bir bilgilendirmeyle başvuru i,şlemlerinin sıraya alındığını gördü. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında TOKİ başvuru ekranı ne zaman açılacak sorusu ye ralıyor. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği başvuru tarihinin gelmesinin ardından yoğunluk oluşmaması için önlem alındı. İşte detaylar...
TOKİ E-DEVLET TC SON NUMARASINA GÖRE BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacaktır. T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;
0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,
2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,
4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,
6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,
8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar,
19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.
TOKİ SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?
Sosyal Konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayacak olup 31 Ekim 2022 Pazartesi gün sonuna kadar devam edecektir.