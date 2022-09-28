TOKİ Mersin kura çekilişi ne zaman? Mersin TOKİ hangi ilçelerde yapılacak?

Mersin TOKİ konutları hakkında detaylar merak ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla detaylar belli oldu. Başvuruların belli olmasının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, TOKİ Malatya nerelere yapılacak? TOKİ Malatya kurası ne zaman? İşte konu hakkında merak edilenler...