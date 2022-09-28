Kripto paralarda düşüş devam ediyor! 29 Eylül 1 Bitcoin ne kadar oldu? Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları...

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum (ETH), son 24 saatte kaydettiği yüzde 7,10 düşüşle bin 300 doların altında, bin 283 dolardan işlem görüyor. ETH, 157.4 milyar dolarlık piyasa değerine sahip.Bitcoin ve altcoin'lerin genelindeki fiyat düşüşünün bir sonucu olarak kripto para piyasalarının toplam değeri de 24 saate yüzde 5,55 düşüşle 914.2 milyar dolara gerilemiş durumda.