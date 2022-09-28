Kripto paralarda düşüş devam ediyor! 29 Eylül 1 Bitcoin ne kadar oldu? Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları...

En büyük kripto para Bitcoin'in 27 Eylül'de 20 bin doların üzerine çıkması yatırımcıların ve trader'ların heyecanlanmasına neden olmuştu ancak BTC'de düşüş yeniden başladı.
1 BİTCOİN NE KADAR?
Bitcoin (BTC), saat 9.00 itibariyle piyasa ortalamasının üzerinde değer kaybetti. Yüzde 6,6 gerileyen BTC'nin fiyatı 19 bin 796 dolara indi.
ETHEREUM NE KADAR?
Ethereum (ETH), son 24 saatte kaydettiği yüzde 7,10 düşüşle bin 300 doların altında, bin 283 dolardan işlem görüyor. ETH, 157.4 milyar dolarlık piyasa değerine sahip.Bitcoin ve altcoin'lerin genelindeki fiyat düşüşünün bir sonucu olarak kripto para piyasalarının toplam değeri de 24 saate yüzde 5,55 düşüşle 914.2 milyar dolara gerilemiş durumda.