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    • Haberler
    • 28.09.2022 17:59
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    • 28.09.2022 17:59
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    Kripto paralarda düşüş devam ediyor! 29 Eylül 1 Bitcoin ne kadar oldu? Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları...

    Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 1 Bitcoin ne kadar oldıu sorusu yer aldı. En büyük kripto para Bitcoin (BTC), yaptığı sert düşüşle hızla 20 bin doların altına gerilerken, birçok altcoin de bu düşüşten etkilenmiş durumda. Peki, 1 Bitcoin ne kadar? Bitcoin ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Kripto paralarda düşüş devam ediyor! 29 Eylül 1 Bitcoin ne kadar oldu? Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları...

    En büyük kripto para Bitcoin'in 27 Eylül'de 20 bin doların üzerine çıkması yatırımcıların ve trader'ların heyecanlanmasına neden olmuştu ancak BTC'de düşüş yeniden başladı.

    1 BİTCOİN NE KADAR?

    Bitcoin (BTC), saat 9.00 itibariyle piyasa ortalamasının üzerinde değer kaybetti. Yüzde 6,6 gerileyen BTC'nin fiyatı 19 bin 796 dolara indi.

    ETHEREUM NE KADAR?

    Ethereum (ETH), son 24 saatte kaydettiği yüzde 7,10 düşüşle bin 300 doların altında, bin 283 dolardan işlem görüyor. ETH, 157.4 milyar dolarlık piyasa değerine sahip.Bitcoin ve altcoin'lerin genelindeki fiyat düşüşünün bir sonucu olarak kripto para piyasalarının toplam değeri de 24 saate yüzde 5,55 düşüşle 914.2 milyar dolara gerilemiş durumda.

        RİPPLE NE KADAR?

        Günlerdir kararlı bir yükseliş görülen Ripple'da da ibre tersine döndü. Yüzde 9,8 değer kaybeden XRP'nin fiyatı 0,43 dolar seviyesine düştü.

        DOGECOİN NE KADAR?

        Yüzde 4,4 değer kaybı yaşayan Dogecoin (DOGE) ise 0,049 dolar seviyelerini gördü.
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        Haberler Haberler Kripto paralarda düşüş devam ediyor! 29 Eylül 1 Bitcoin ne kadar oldu? Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları...
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