Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 28.09.2022 07:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.09.2022 07:09
    ABONE OL

    2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ! Magnum çekilişi ne zaman, sonuçlar açıklandı mı?

    Magnum Maserati çekilişi hakkında araştırmalar hızlandı. Binlerce kişi dondurma çubuklarında bulunan şifrelerle çekilişe katılabiliyor. Lüks aracın sahibi olmak isteyenler 30 Eylül'e kadar çekilişe katılabilecek. Magnum Maserati çekilişinde sona yaklaşırken çekiliş sonuçlarına ilişkin araştırmalar yapılıyor. Peki Magnum çekilişi ne zaman, sonuçlar açıklandı mı? İte 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ ve sonuç sorgulama!

    MAGNUM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SONUÇLAR AÇIKLANDI MI?

    Magnum çekilişi için geri sayım başladı. Her sene düzenlenen çekilişin bu yılki çekiliş günü ve sonuçları sorgulanıyor. 2022 yılında 1 kişi Maserati Ghibli Hybrid GT 2021 Model Otomobil kazanacak. 1 Nisan 2022 tarihinde başlayan kampanyada sona geliniyor. Peki Magnum çekilişi ne zaman, hangi gün? Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2022 Eylül ayı Magnum Maserati çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ!

    MAGNUM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SONUÇLAR AÇIKLANDI MI?

    Magnum çekilişi 12 Ekim 2022 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.

    İSİM LİSTESİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    Kazanan talihliler 15 Ekim 2022 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacağı belirtildi.

        Çekiliş hakkında diğer bilgiler ise şöyle;

        Asil talihliler, başvuru için en geç 30.10.2022; yedek talihliler ise, en geç 14.11.2022 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar başvurmayan talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır.

        Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin ikramiye tesliminde ikametgah tezkeresi ibrazı da zorunludur. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir. Bu kampanyaya Unilever, U2 Tanıtım ve Narkoz İletişim Hiz. San. ve Ticaret A.Ş. çalışanları ile 18 yaşından küçükler katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez. Kazanılan hak devredilemez ve nakde çevrilemez. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Aldatmak
        Haberler Haberler 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ! Magnum çekilişi ne zaman, sonuçlar açıklandı mı?
            SON DAKİKA