VGM burs başvuruları başladı mı? VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2022-23 Vakıflar Genel Müdürlüğü bu sene kaç TL ödeme yapılacak?

Lise üniversite VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2022 -2023 eğitim öğretim yılında burs almak isteyen öğrenciler VGM burslarından faydalanmak istiyor. VGM bursları sayesinde hem ortaöğrenim hem de üniversite öğrencilerine burs veriliyor. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM burs başvurusu nasıl yapılır?
VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
2022-2023 eğitim yılı VGM burs başvurusu tarihleri henüz netlik kazanmadı.
Geçtiğimiz yıl ise ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı.
BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.