Grip aşısı eczanelere geldi mi? Grip aşısı 2022 fiyatı ne kadar? İnfluenza aşısı ne zaman yapılır, risk grupları neler?

GRİP AŞISI NE KADAR?

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, 3,5 milyon grip aşısının bu ay içinde eczanelere gelmeye başlayacağını belirterek, aşı yaptırma hakkı olan hastaların aile hekimliklerine reçete ettirip aşılarını eczanelerden alabileceklerini bildirdi.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, SGK ödeme listesinde olmayan grip aşılarının da mevcut olduğunu ifade etti.

Grip mevsiminin gelmesiyle vatandaşların gripten korunmak için aşılarını yaptırmaya hazırlandığını aktaran Saydan, "3,5 milyon grip aşısı eylül ayı içinde eczanelere gelmeye başlayacak. Aşı yaptırma hakkı olan hastalar aile hekimliklerine reçete ettirip aşılarını eczanelerden alabilecekler. Ayrıca, SGK ödeme listesinde olmayan grip aşısının da fiyatı 243 lira olup eczanelerden ücretli olarak verilmeye başlanacaktır." bilgisini verdi.