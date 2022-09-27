ÇUKUR efsanesi geri mi dönüyor? Çekimler başladı iddiası ortalığı ayağa kaldırdı! Çukur hayranlarından mutluluk gözyaşları! O tarihte yayınlanacak...

İlk bölümü 2017 tarihinde yayınlanan Çukur dizisi kısa süre içerisinde büyük ses getirmeyi başarmıştı. Çekimlerinin büyük bir bölümü Balat'ta yapılan dizi özellikle 30 yaş altındaki izleyici tarafından beğeniyle takip ediliyordu. Genel olarak suçla özdeşleşmiş olan Çukur mahallesinde yaşananları anlatan dizi Koçovalıların hayatına odaklanıyordu. Elbette senaryo bir yerden sonra Çukur'a sığmamaya başladı.

ÇUKUR GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Toplamda 4 sezon yayınlanan dizinin final bölümü ise 7 Haziran 2021 yılında ekrana gelmişti. Fakat bu final kimseyi memnun etmedi. Dahası hayranları dizinin devam etmesini istiyordu.

Yapımcı ekip Çukur yerine bu dizinin spinoff'u tadında bir dizi ile karşımıza çıktı. Lakin bu dizi çok fazla tutmadı.

ÇUKUR NE ZAMAN YENİDEN YAYINLANACAK?

Şimdi ise iddialara göre Çukur geri dönecek. Hali hazırda yayıncı platformla imzalar atılmış çekimler başlamış durumda. Dahası dizinin yeni sezonu için yayın tarihinin bile belirlendiği iddia ediliyor. Yeni sezonda Exxen için yayınlanacağı iddia edilen dizi 2023'ün ilk çeyreğinde seyirci ile buluşacak.

Dizinin kadrosu, bölüm uzunluğu ya da konusu hakkında şimdilik bir bilgi yok. Zaten diğer söylemler de doğrulanmamış iddialardan ibaret. Sonuç olarak bekleyip göreceğiz.