meb.gov.tr İOKBS (PYBS) sınav sonuçları yoğun olarak araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının sonuçları merak ediliyor. MEB'in takvimine göre sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinde açıklandı. İşte 25 Eylül MEB 2022 İOKBS sonuçları meb.gov.tr adresinde! PYBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf sınav sonuçları sorgulama EKRANI!
23 EYLÜL MEB 2022 İOKBS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
MEB takvimi ile duyurulan sınav sonuç tarihi ile İOKBS sınavına katılan öğrenciler 23 Eylül 2022 itibariyle MEB İOKBS sınav sonuç sorgulama ekranını araştımaya başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları 23 Eylül'de öğrencilerin erişimine açıldı. Aşağıdaki linke tıklayarak sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.
MEB İOKBS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.