Ehliyet affı hakkında detaylar oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında ehliyet affı çıkacak mı sorusu yer alıyor. Peki, Ehliyet affı var mı? ehliyet affı çıkacak mı? Ehliyet affı ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...