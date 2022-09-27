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    • Haberler
    • 27.09.2022 08:06
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    • 27.09.2022 08:06
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    2022 TOKİ Sosyal Konut başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

    TOKİ sosyal konut projesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan detayları duyurdu. Başvuruların başlamasının ardından konu hakkında detaylar araştırıldı. İşe merak edilenler...

    takvim.com.tr
    TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

    TOKİ sosyal konut projesinde detaylar belli oldu. Milyonların merakla beklediği açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan, projenin ilk temelleri yılbaşında atılacağını duyururken, TOKİ sosyal konut projesinde başvurular bugün başladı. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

    TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 81 ilde sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut kura çekimi ile ilgili şunları söyledi;

    608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak.

    Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.

    Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

        TOKİ PEŞİNAT NE KADAR 2022?

        TOKİ'nin eski projelerinde 2+1 ile 3+1 konutların fiyatları 163 bin liradan başlıyordu. En düşük taksit ise 1442 lira olarak belirlenmişti. Ev sahibi olmak isteyenler için yüzde 25'e kadar peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği de bulunuyor.

        2022 TOKİYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

        Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 16.000 TL olması gerekmektedir.)
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