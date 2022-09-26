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    • Haberler
    • 26.09.2022 12:22
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    • 26.09.2022 12:38
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    Uzman öğretmenlik yazılı sınav başvurusu nasıl yapılır? basvuru.meb.gov.tr MEB Uzman öğretmenlik başvuru ekranı! İşte başvuru şartları ve ücreti...

    Öğretmen ve öğretmen adaylarının beklediği uzman öğretmenlik yazılı sınavı hakkında MEB'den son dakika açıklama geldi. Resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin başvuru yapabileceği Uzman öğretmenlik yazılı sınav başvuruları bugün itibariyle başladı. Peki Uzman öğretmenlik yazılı sınav başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Uzman öğretmenlik yazılı sınav başvuru ücreti ne kadar? Kimler muaf tutulacak? İşte basvuru.meb.gov.tr Uzman öğretmenlik başvuru ekranı ve diğer merak edilenler!

    Uzman öğretmenlik yazılı sınav başvurusu nasıl yapılır?

    Merakla beklenen Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuruları 26 Eylül 2022 tarihi itibariyle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) başvuruların 3 Ekim 2022 tarihine kadar süreceğini duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyen öğretmenler internet arama motorlarında sınavın başvuru şartlarını, ücretini ve nasıl başvuru yapıldığını araştırmaya koyuldu. Peki Uzman öğretmenlik yazılı sınav başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Uzman öğretmenlik yazılı sınav başvuru ücreti ne kadar? Kimler muaf tutulacak? basvuru.meb.gov.tr Uzman öğretmenlik başvuru ekranı haberimizde!

    UZMAN ÖĞRETMENLİK YAZILI SINAVA BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

    Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan yazılı açıklamada, ''Uzman öğretmen ve başöğretmenlik için, Millî Eğitim Bakanlığı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başvuruları ile sınavdan muaf olanların başvuruları basvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden bugün itibarıyla başladı.'' denildi.

    UZMAN ÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    MEB uzman öğretmenlik sınavı başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvurular bakanlığın basvuru.meb.gov.tr internet adresinden yapılacak.

    UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    UZMAN ÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Uzman öğretmenlik için başvuruda bulunacaklarda;

    a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

    b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

    c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

    ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olmak,

    d) Uzman öğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacak.



    Başöğretmenlik için başvuruda bulunacaklarda ise;

        a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

        b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

        c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,



        ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olmak,

        d) Başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak şartları aranacak.

        SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

        Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunacak adaylardan herhangi bir sınav ücreti ise alınmayacak.

        KİMLER MUAF TUTULACAK?

        Diğer yandan, yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler uzman öğretmenlik, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmenlik için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak.

        Uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için başvuruda bulunacaklardan yazılı sınavdan muaf tutulacak olanların da uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için aranan şartları taşımaları gerekiyor. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunacak adaylardan herhangi bir sınav ücreti ise alınmayacak.
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        Haberler Haberler Uzman öğretmenlik yazılı sınav başvurusu nasıl yapılır? basvuru.meb.gov.tr MEB Uzman öğretmenlik başvuru ekranı! İşte başvuru şartları ve ücreti...
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