Milyonların merakla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları belli oldu. Başkan Erdoğan dev projenin hangi ilde kaç konutu kapsadığını ev fiyatlarını da duyurdu. Peki, TOKİ konutları kiraya verilebilir mi? TOKİ evleri kiraya verilir mi? TOKİ velayeti altında ne demek? İşte detaylar!
TOKİ EVİ KİRAYA VERİLİR Mİ?
TOKİ evi kiraya verilebiliyor mu sorusuna TOKİ'nin internet sitesinde yer alan açıklama şu şekildedir:
Standart tip konut sahipleri konutlarını kiraya verebilmektedir. İstisnai durumları olan 3+1 konutlarda ise kiraya verilebilmesi hususu İdaremiz inisiyatifindedir.
"BAŞVURULAR YARIN BAŞLIYOR"
Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti: "Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizi her alanda olduğu gibi konut üretiminde de asırlık hizmetlerle eserlerle, projelerle buluşturduk. TOKİ vasıtasıyla hiçbir ülkenin hayal bile edemeyeceği atılımla tam 1 milyon 170 bin konut inşa ettik. Şehri şehir yapan en önemli unsurlar olan doğal, tarihi ve kültürel mirasımızı korumaya özel önem verdik. Halen 45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı kültürel değerlerine uygun olarak yeniden ülkemize kazandırıyoruz. Başvurular yarın başlıyor, Ekim ayı sonuna kadar sürecek. İlk temel Ocak ayında atılacak. Bunların içerisinde oturan vatandaş sayısını 10 milyonun üzerine çıkaracağız. İsmini de ilk evim, ilk iş yerim olacak