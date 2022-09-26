Rebiülevvel ayı ne zaman, YARIN MI başlıyor? Mevlid kandili bu yıl hangi güne denk geliyor? Mevlid gecesi ne zaman 2022?

Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gün olması nedeniyle dünyadaki Müslümanlar için büyük önem arz etmekte. Bu yıl da her yıl olduğu gibi Mevlid Kandili'nin olduğu gece Müslümanlar camilere akın edecek, gün boyu çeşitli ibadetler ederek günün anlam ve önemini idrak edecek. Bu kutsal günü her anlamıyla yaşamak isteyen Müslümanlar, Mevlid Kandili ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenler!
MEVLİD KANDİLİ 2022 NE ZAMAN?
Mevlid Kandili 7 Ekim 2022 Cuma günü idrak edilecek.
REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?
2022 Hicri takvime göre Rebiülevvel ayı tarihi belli oldu.
Buna göre; Rebiülevvel ayı 27 Eylül 2022 Salı günü başlayacak.
Rebiülevvel ayının 11. günü olan 7 Ekim 2022 Cuma günü ise Mevlid Kandili idrak edilecek.
MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?
Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.