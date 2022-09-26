Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 26.09.2022 21:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.09.2022 21:13
    ABONE OL

    Rebiülevvel ayı namazı nasıl ve ne zaman kılınır? Rebiülevvel ayında oruç tutulur mu? Rebiülevvel ayının geldiğini haber verene ne olur?

    Müslüman alemi gündemde sıklıkla Rebiülevvel ayı ne zaman 2022? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Muharrem ve Sefer aylarının ardından Hicri takvimin üçüncü ayı olan Rebiülevvel ayı ile ilgili bilgiler de merak edilmeye başlandı. İslamiyet’te önemi büyük olan bu ayı ibadetlerle, dualarla geçirmek isteyen vatandaşlar Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğduğu günün de içinde yer aldığı Rebiülevvel ayı fazileti nedir? Rebiülevvel ayı ibadetleri neler, hangi dualar okunur? Sorgulamalarını sıklıkla yapıyor. İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Rebiülevvel ayı namazı nasıl ve ne zaman kılınır?

    Rebiülevvel ayı İslam aleminin merakla beklediği aylardan biridir ve Mevlid Kandili'de bu ay içerisinde idrak edilir. Peki Rebiülevvel ayı ne zaman başlayıp bitiyor, hangi ibadetlerin yapılması gerekir? İşte merak edilenler...

    REBİÜLEVVEL AYI 2022 NE ZAMAN?

    Rebiülevvel ayı Ay'ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Rebiülevvel bu yıl 27 Eylül 2022 tarihinde başlayacak 26 Ekim 2022 tarihinde sona erecek.

    REBİÜLEVVEL AYI NEDİR?

    Rebiülevvel ayının 12. gecesinde âlemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri, peygamberler peygamberi, seyyidel evvelin vel ahirin, hatemen nebiyyin vel mürselin olan Peygamber (s.a.v) Efendimiz doğmuştur. Bu önemli ayda dualar edilir, namaz ibadeti yerine getirilir.

    REBİÜLEVVEL AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ!

    Kamerî ayların üçüncüsü; Ay'ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Rebiülevvel ayı müslümanlar için önemli bir gelişmenin yaşadığı aydır. İslam aleminin Peygamber'i Hz.Muhammed (s.a.v) doğumu bu ayda gerçekleşmiştir. mübarek ayda kutlayacağız. Dini olarak öneme sahip olan bu ayı en hayırlısıyla geçirmek önemlidir. Mevlid kavramı sözlükte "doğmak, doğum yeri ve doğum zamanı" anlamlarına gelmektedir. Mevlid Arapça'da "ve-le-de" kökünden türetilmiş bir kavramdır.

        REBİÜLEVVEL AYIDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

        *En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.

        Rebiülevvel ayının ilk gecesinde yapılması gerekenler

        *İki Rekat Sünnet: İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.

        Rebiülevvel Ayının On İkinci Gecesi yapılması gerekenler

        İki Rekat namaz kılınır. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır.

        Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.

        Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa "Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh" okunur.

        * Rebiülevvelayında bolca salavat getirilmelidir.

        *Tesbih namazı kılınmalıdır. Tesbih namazının niyeti:

        *Bu gece kılınacak tesbih namazına şu şekilde niyet edinilebilir; "Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili Habîbin, başımızın tâcı Resûl-i zîşân Efendimiz'in hürmetine ve bu gecedeki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhine mazhar eyle, Allâhü Ekber."

        *100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün)

        * Bu ayda Kuran okunmalıdır.

        *Kelime-i Şahadet getirmek

        *Estağfurullah çekmek.

        *Fatiha suresini okumak.

        *Amenerrasulü'nü okumak

        *Bol bol ihlas suresini okumak yapılabilecek ibadetler arasında yer almaktadır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ben Bu Cihana Sığmazam
        Haberler Haberler Rebiülevvel ayı namazı nasıl ve ne zaman kılınır? Rebiülevvel ayında oruç tutulur mu? Rebiülevvel ayının geldiğini haber verene ne olur?
            SON DAKİKA