Rebiülevvel ayı namazı nasıl ve ne zaman kılınır? Rebiülevvel ayında oruç tutulur mu? Rebiülevvel ayının geldiğini haber verene ne olur?

REBİÜLEVVEL AYI NEDİR?

Rebiülevvel ayının 12. gecesinde âlemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri, peygamberler peygamberi, seyyidel evvelin vel ahirin, hatemen nebiyyin vel mürselin olan Peygamber (s.a.v) Efendimiz doğmuştur. Bu önemli ayda dualar edilir, namaz ibadeti yerine getirilir.



REBİÜLEVVEL AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ!

Kamerî ayların üçüncüsü; Ay'ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Rebiülevvel ayı müslümanlar için önemli bir gelişmenin yaşadığı aydır. İslam aleminin Peygamber'i Hz.Muhammed (s.a.v) doğumu bu ayda gerçekleşmiştir. mübarek ayda kutlayacağız. Dini olarak öneme sahip olan bu ayı en hayırlısıyla geçirmek önemlidir. Mevlid kavramı sözlükte "doğmak, doğum yeri ve doğum zamanı" anlamlarına gelmektedir. Mevlid Arapça'da "ve-le-de" kökünden türetilmiş bir kavramdır.