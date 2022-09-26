Rebiülevvel ayı kutlama mesajları - sözleri 2022! Peygamber Efendimiz Rebiülevvel ayının kaçında doğdu? Rebiülevvel ayı ibadetleri ve hadisleri!

Aylardan Rebiülevvel seni anlatır. Kutlu bir doğumdur

Canım kurban olsun senin yoluna adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefâat eyle bu kemter kuluna adı güzel, kendi güzel Muhammed.



Nuruyla alemimizi Şereflendiren Peygamber Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanız dileğiyle. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

Rebiülevvel ayında bütün şerlerin ve belaların def olması dileğiyle bu mübarek ayın hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ederim.

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Rebiülevvel ayımız mübarek olsun…

Sadr-ı cemî' mürselîn, sensin yâ Rasûlallâh, Bedr-i eflâk-i yakîn, sensin yâ Rasûlallâh. Nûrun sirâc-ı vehhâc, alemler sana muhtâç, sâhib-i tâc u mi'râc, sensin yâ Rasûlallâh.

Onsekizbin aleme server olan Muhammed, Otuzüçbin ashaba serdar olan Muhammed, Yokluğa, yoksulluğa kanaat eden Muhammed, Asi olan ümmete şefaat eden Muhammed.

"Sen olmasan Alemleri yaratmazdım" "Seni ancak Alemlere rahmet olarak gönderdim" Alemlere rahmet Hz. Muhammet (s.a.v) Kâinatı şereflendirdiği ay Rebiülevvel ayı bereketle geçsin.

İnsanların en şereflisi fahri-i kâinat efendimiz sevgili peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği bu ay hepimize ve dünyaya huzur barış ve sağlık getirsin. Rebiülevvel ayımızın feyzi üzerimize olsun…

Yaratılmışların en hayırlısı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem için duygularımızı dile getirdiğimiz şu mübarek günde salat ve selam O'na olsun… Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

Rebiülevvel'e bismillah! Ya İlâhi bir nebze ihsan buyur ümmete, sönmeden son dem al götür bizi Zaman-ı ahirden Nebinin Asrına, Yâ eyyuhâllezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Tüm alemi İslam'ın bu mübarek ayı kutlu olsun.

Ruhum Sana Aşık, Sana Hayran Efendim! Bir Ben Değil Alem, Sana Aşık Efendim! Fahri Kâinat Efendimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Dünyaya Teşrif Ettiği Mübarek 'Rebiülevvel Ayı' Hepimize Hayırlar Getirsin İnşallah.

Ya Sahibe'l Cemali ve Ya Seyyid-El Beşer Ya Resulallah. Min Hüsnikel Müniri Lekad Nüvviral Kamer Ya Resulallah. La Yümkinüs Sena Ükema Kane Hakkuküm Ya Resulallah. Min Hüsnikel Müniri Lekad Nüvviral Kamer Ya Resulallah.

Dediler oğlun gibi hiçbir oğul, Yaratılalı cihan, gelmiş değil. Bu senin oğlun gibi kadri cemil, Bir anaya vermemiştir O Celil. Ulu devlet buldun, ey Âmine sen, Doğacaktır senden O hulk-i hasen. Bu gelen ilm-i ledün sultanıdır, bu gelen tevhid-i irfan kânıdır.