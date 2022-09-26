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    • Haberler
    • 26.09.2022 20:32
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    • 26.09.2022 20:33
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    Rebiülevvel ayı kutlama mesajları - sözleri 2022! Peygamber Efendimiz Rebiülevvel ayının kaçında doğdu? Rebiülevvel ayı ibadetleri ve hadisleri!

    Hicri takvime göre, Safer ayından hemen sonra Rebiülevvel ayı idrak ediliyor. Bugün Safer ayından sonra gelen Rebiülevvel ayı hakkında araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca Müslüman vatandaş, Rebiülevvel ayı mesajları aramasını yaparak, beğendiği en güzel mesajı sevdiklerine iletmek istiyor. Peki, 2022 Rebiülevvel ayı ne zaman bitiyor? Rebiülevvel ayında hangi ibadetler yapılır? Rebiülevvel ayında okunması gereken dualar neler? 2022 Mevlid Kandili ne zaman? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

    takvim.com.tr
    Rebiülevvel ayı kutlama mesajları - sözleri 2022!

    İçerisinde Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) doğumunu barındıran Rebiülevvel ayı, Hicri takvime göre yılın üçüncü ayı olarak biliniyor. Milyonlarca Müslüman vatandaş, Rebiülevvel ayı mesajları aramasını yaparak, beğendiği en güzel mesajı sevdiklerine iletmek istiyor. Peki, 2022 Rebiülevvel ayı ne zaman bitiyor? Rebiülevvel ayında hangi ibadetler yapılır? Rebiülevvel ayında okunması gereken dualar neler? 2022 Mevlid Kandili ne zaman? İşte tüm merak edilenler!

    MEVLİD KANDİLİ 2022 NE ZAMAN?

    Mevlid Kandili 7 Ekim 2022 Cuma günü idrak edilecek.

    REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan takvime göre 2022 yılı Rebiülevvel ayı 27 Eylül Salı günü başlıyor. 26 Ekim Çarşamba günü ise sona eriyor.

    REBİÜLEVVEL AYI KUTLAMA MESAJLARI - SÖZLERİ 2022!

    Merhaba Nur ve Surur ayı güzel Rebiülevvel.

    Bizi bir Rebiülevvel ayına daha ulaştıran Allah'a (c.c) hamd olsun.

    Hoş geldin ey kutlu ve şerefli ay… Rebiülevvel ayımız mübarek ola…

    Hicri ayların 3.sü olan bahar ayı olarak bilinen gül kokulu ay hoş geldin…

    Rebiülevvel ayında yapılacak bütün dua ve ibadetlerin kabul olması dileğiyle.

    Aşkın ile bülbül gibi artmakdadır âhım / Kayd et beni de "defter-i uşşâk"a a mâhım.

    Ölüm güzel şey budur perde ardından haber, hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber.

    İslam alemi için en önemli aylardan birisi olan Rebiülevvel Ayı tüm kâinat için hayırlara vesile olsun.

    Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in dünyayı şereflendirdiği Rebiülevvel ayımız mübarek olsun.

    Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) 'in dünyayı şereflendirdiği Rebiülevvel Ayı'mız mübarek olsun, gönül dünyamız inşirah bulsun…

    Doğ kalbime bir lahzacık ey nur-i dilara, sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Rebiülevvel ayımız mübarek olsun.

    Allah'ım bize peygamber efendimizin ahlakıyla yaşamak nasip et ki, peygamber efendimizin sevgisine layık olalım Amin…

        Aylardan Rebiülevvel seni anlatır. Kutlu bir doğumdur

        Canım kurban olsun senin yoluna adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefâat eyle bu kemter kuluna adı güzel, kendi güzel Muhammed.

        Nuruyla alemimizi Şereflendiren Peygamber Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanız dileğiyle. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

        Rebiülevvel ayında bütün şerlerin ve belaların def olması dileğiyle bu mübarek ayın hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ederim.

        Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Rebiülevvel ayımız mübarek olsun…

        Sadr-ı cemî' mürselîn, sensin yâ Rasûlallâh, Bedr-i eflâk-i yakîn, sensin yâ Rasûlallâh. Nûrun sirâc-ı vehhâc, alemler sana muhtâç, sâhib-i tâc u mi'râc, sensin yâ Rasûlallâh.

        Onsekizbin aleme server olan Muhammed, Otuzüçbin ashaba serdar olan Muhammed, Yokluğa, yoksulluğa kanaat eden Muhammed, Asi olan ümmete şefaat eden Muhammed.

        "Sen olmasan Alemleri yaratmazdım" "Seni ancak Alemlere rahmet olarak gönderdim" Alemlere rahmet Hz. Muhammet (s.a.v) Kâinatı şereflendirdiği ay Rebiülevvel ayı bereketle geçsin.

        İnsanların en şereflisi fahri-i kâinat efendimiz sevgili peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği bu ay hepimize ve dünyaya huzur barış ve sağlık getirsin. Rebiülevvel ayımızın feyzi üzerimize olsun…

        Yaratılmışların en hayırlısı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem için duygularımızı dile getirdiğimiz şu mübarek günde salat ve selam O'na olsun… Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

        Rebiülevvel'e bismillah! Ya İlâhi bir nebze ihsan buyur ümmete, sönmeden son dem al götür bizi Zaman-ı ahirden Nebinin Asrına, Yâ eyyuhâllezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Tüm alemi İslam'ın bu mübarek ayı kutlu olsun.

        Ruhum Sana Aşık, Sana Hayran Efendim! Bir Ben Değil Alem, Sana Aşık Efendim! Fahri Kâinat Efendimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Dünyaya Teşrif Ettiği Mübarek 'Rebiülevvel Ayı' Hepimize Hayırlar Getirsin İnşallah.

        Ya Sahibe'l Cemali ve Ya Seyyid-El Beşer Ya Resulallah. Min Hüsnikel Müniri Lekad Nüvviral Kamer Ya Resulallah. La Yümkinüs Sena Ükema Kane Hakkuküm Ya Resulallah. Min Hüsnikel Müniri Lekad Nüvviral Kamer Ya Resulallah.

        Dediler oğlun gibi hiçbir oğul, Yaratılalı cihan, gelmiş değil. Bu senin oğlun gibi kadri cemil, Bir anaya vermemiştir O Celil. Ulu devlet buldun, ey Âmine sen, Doğacaktır senden O hulk-i hasen. Bu gelen ilm-i ledün sultanıdır, bu gelen tevhid-i irfan kânıdır.

        REBİÜLEVVEL AYI ÖNEMİ NEDİR? PEYGAMBER EFENDİMİZ REBİÜLEVVEL AYININ KAÇINDA DOĞDU?

        İnsanlar peygamberlerinin doğum gününe her zaman tazim etmiştir. Müslümanlar da Hazret-i Muhammed'in doğum günü olan Rebiülevvel ayının 12. gecesine hürmet gösterirdi. Hazret-i Peygamber'in bizzat kendisi de bu günde, eshabıyla oturup, doğumu esnasında olan hâdiseleri anlatırdı.

        Hicri takvime göre yılın 3. ayı olan Rebiülevvel, "Rebî" kelimesi, Arapça'da "bahar" anlamına gelmekle birlikte "Rebiülevvel" ayının kelime anlamı "evvelki bahar"dır.

        Resûlullah efendimiz, hicretten 53 sene evvel Rebî'ul-evvel ayının on ikinci Pazartesi gecesi sabaha karşı, Mekke'nin Hâşimoğulları mahallesinde, Safa tepesi yakınında bir evde doğdu. Bugün, mîlâdî 571 yılına ve Nisan ayının yirmisine rastlar. Peygamber efendimizin doğum zamanı mânâsına Mevlid gecesi adı verildi. Bu gece, Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Mevlid gecesinde Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem doğduğu için sevinenler affolunur.

        İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştı.

        İnsanlar peygamberlerinin doğum gününe her zaman tazim etmiştir. Müslümanlar da Hazret-i Muhammed'in doğum günü olan Rebiülevvel ayının 12. gecesine hürmet gösterirdi. Hazret-i Peygamber'in bizzat kendisi de bu günde, eshabıyla oturup, doğumu esnasında olan hâdiseleri anlatırdı. Hassan bin Sâbit, Abdullah bin Revâha, Kâb bin Züheyr gibi sahabîler, peygamberi öven şiirler söylerdi. Hazret-i Ebu Bekr ve Ömer de zamanlarında böyle yapardı. İslâm âleminde bu gelenek devam bu şekilde devam etti. Gücü yetenler mevlid cemiyetleri tertipleyip, güzel sesli hâfızlara bu kasideleri okutur; insanlara yemek, şerbet, tatlı dağıtırdı. Gücü yetmeyen evinde oturup bu kasideleri bizzat okurdu. Kaside okunurken ortaya su, tuz ve para konurdu. Böylece o paranın temizlendiğine inanılır; diğer paralarla karıştırılırsa onların da faydalanacağı ve sahibinin fakir düşmeyeceği umulurdu. Tuz da diğer tuza karıştırılarak bununla pişecek yemeklerin bereketlenmesi düşünülürdü. Mevlid şekerleri de mevlid okunurken bereket için dinleyenlerin önüne konurdu. Bu günde Müslümanlar güzel elbiseler giyip kokular sürünür; evini süsler, çıralar yakardı.

        REBİÜLEVVEL AYINDA NELER YAPILMALI?

        Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı.

        Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi ise İki rekat namaz kılınır. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır.
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