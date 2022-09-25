TOKİ Mersin kura çekilişi ne zaman? Mersin TOKİ hangi ilçelerde yapılacak?

Mersin TOKİ konutları hakkında detaylar merak ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla detaylar belli oldu. Başvuruların belli olmasının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, TOKİ Malatya nerelere yapılacak? TOKİ Malatya kurası ne zaman? İşte konu hakkında merak edilenler...
TOKİ MERSİN NERELERE YAPILACAK?
MERSİN ANAMUR MERSİN ANAMUR 1000 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.000 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
MERSİN AYDINCIK MERSİN AYDINCIK 128 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 128 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
MERSİN MERKEZ MERSİN MERKEZ 2122 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 2.122 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
MERSİN MUT MERSİN MUT 400 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 400 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
MERSİN SİLİFKE MERSİN SİLİFKE 400 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 400 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
MERSİN TARSUS MERSİN TARSUS 400 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 400 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
MERSİN TOROSLAR MERSİN TOROSLAR 650 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 650 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022