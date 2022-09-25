Son olarak 31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) testlerdeki bazı sorularla yayınevlerindeki soruların benzer olmasının ortaya çıkmasıyla sınavın iptaline karar verilmişti. Yayınlan yeni takvime göre de KPSS sınavları 18 Eylül itibariyle başladı. Lisans sınavının geçtiğimiz hafta tamamlanmasıyla gözler alan bilgisi sınavlarına çevrildi. Sınava az bir süre kala internet arama motorlarında 'KPSS İPTAL Mİ OLDU? 2022 KPSS iptal edilecek mi? KPSS yine mi iptal olacak? 18-24-25 Eylül KPSS son durum ne?' soruları sıklıkla araştırılır oldu. İşte detaylar...
KPSS NE ZAMAN 2022?
KPSS 2022 sınavları 18 Eylül'de başladı. 2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) geçtiğimiz hafta sonu uygulandı. Alan bilgisi 1. gün 24 Eylül, 2. gün 25 Eylül'de uygulanacak.
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KPSS İPTAL OLDU MU, OLACAK MI?
KPSS sınavlarının iptaliyle ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.
31 TEMMUZ KPSS NEDEN İPTAL EDİLDİ?
31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarının ardından sosyal medya üzerinden yayılan iddia üzerine soruşturma başlatıldı.