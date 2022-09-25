Avrupa - Anadolu Yakası: Esenler, Başakşehir, Arnavutköy, Tuzla... TOKİ İstanbul sosyal konut projeleri nerede, hangi ilçelerde?

TOKİ sosyal konut projelerine başvurular bugün başlayacak. Projenin tüm detayları tek tek açıklandı. Buna göre en fazla konut İstanbul'a yapılacak. Megakent İstanbul'dan başvuru yapmak isteyen binlerce kişi konutların hangi ilçeye yapılacağını araştırıyor. Peki TOKİ İstanbul sosyal konut projeleri nerede, hangi ilçelerde? 240 ay kaç yıl? TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlar? TOKİ peşinat ne zaman ödenir 2022? Sosyal konut projesi başvuru şartları neler? TOKİ başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İzmir, İstanbul TOKİ başvuruları ne zaman? Hane geliri hesaplama nasıl yapılır?
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Başvurular 14 Eylül 2022 tarihinde başlayıp 31 Ekim'e kadar sürecek.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Başvurular için iki seçenek sunuldu. İşter e- Devlet üzerinden ister Ziraat Bankası, Halkbank şubelerinden başvuru yapabilirsiniz.
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE?
TOKİ; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.
TOKİ İSTANBUL SOSYAL KONUT PROJELERİ NEREDE, HANGİ İLÇELERDE?
Avrupa Yakası: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri, Çatalça
Anadolu Yakası: Tuzla
PROJEDE NELER OLACAK?
*Konut
*Konut Arsası
*Sanayi Siteleri