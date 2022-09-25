MSÜ yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, MSÜ kayıt tarihleri hakkında araştırmalara başladı. Milli Savunma Üniversitesi'nin Twitter hesabından açıklama geldi. Peki, 2022-2023 MSÜ kayıtları ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler neler? İşte merak edilenler!
MSÜ KAYIT TARİHİ 2022-2023 NE ZAMAN?
Milli Savunma Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
Harp Okulları Yerleştirme tarihi 22 Ağustos-6 Eylül 2022, Ek Yerleştirme tarihi 7-16 Eylül 2022
Astsubay MYO yerleştirme tarihi 19-28 Eylül 2022, ek yerleştirme tarihi 29 Eylül-7 Ekim 2022 tarihleri arasında uygulanacaktır.
Kayıt için çağrılıp gelmeyen adayların, gelmediği okul türünden adaylıkları sonlandırılır. (HO kayıt için çağrılıp gelmeyen adayın HO adaylığı, MYO için çağrılıp gelmeyen adayın MYO adaylığı sonlandırılır.)
MSÜ KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
1. Mavi Kapaklı Şeffaf Dosya.
2. Sınav Çağrı Belgesi.
3. TC Kimlik Kartı Aslı (Pasaport veya Ehliyet de kabul edilecektir)
4. Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu;
Adayların Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmeleri için spor yapmasında sakınca olmadığınıgösteren "Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu" ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar sınavlara alınmayacaktır.
5. Adli Sicil Kaydı ve Kesinleşme Şerhi;