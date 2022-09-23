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    • Haberler
    • 23.09.2022 07:07
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    • 23.09.2022 07:07
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    BAŞVURU PATLAMASI! 14 Eylül 2022 ucuz sosyal konut ve arsa satışı fiyatları ve ödeme planı! TOKİ başvuru, kura ücreti kaç TL? İl il TOKİ 2+1, 3+1 başvuru

    TOKİ başvuru tarihleri hakkında araştırmalar oldukça hızlandı. Vatandaşlar Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından detayları merak ediyor. Peki, TOKİ sosyal konut fiyatları ne kadar? TOKİ sosyal konut kurası ne zaman? TOKİ hangi illerde yapılacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    VE NETLEŞTİ! 14 Eylül 2022 ucuz sosyal konut ve arsa satışı fiyatları ve ödeme planı!

    TOKİ başvuru tarihleri hakkında araştırmalar oldukça hızlandı. Vatandaşlar Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından detayları merak ediyor. Peki, TOKİ sosyal konut fiyatları ne kadar? TOKİ sosyal konut kurası ne zaman? TOKİ hangi illerde yapılacak? İşte merak edilenler...

    E-DEVLET TOKİ BAŞVURU EKRANI

    TOKİ İSTANBUL SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Proje kapsamında başvurular yarın itibariyle e-Devlet üzerinden yapılacak. 14 Eylül Çarşamba günü yani yarın başlayan başvuru süreci, ekim ayına kadar devam edecek. Ocak ayında ise daireler için temeller atılacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz tüm il ve ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapmak." ifadelerini kullandı.

    TOKİ 2022 FİYATLARI BELLİ OLDU!

    2+1 daireler aylık 2.280 lira taksitle 240 ay vade ile 608 bin TL

    3+1 daireler 3.780 TL ve 240 ay avde ile 850 bin TL

    Cumhurbaşkanı Erdoğan iş yerleri hakkında ise "İş yerlerini 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vade ile emekçilerimize, genç girişimcilerimize sunacağız." ifadeleirni kullandı.

        2022 TOKİ KONTENJANLARI NASIL?

        Şehit yakınları ve gazilere 12 bin 500, engelli vatandaşlara yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 konut, emeklilere ise 50 bin konut kontenjan ayrılacak. Gençlere ise yüzde 20 kontenan ayrılacak.

        KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

        T.C. vatandaşı olması,
        Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,
        Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama,
        İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç),
        Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması,
        Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir,
        Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

        SANAYİ SİTESİ BAŞVURU ŞARTLARI

        T.C. vatandaşı olması,
        Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak,
        18 yaşını doldurmuş olmak,
        Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler,
        Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması,
        Başvuru Bedeli: 2.000 TL
        Başvuru tarihleri daha sonra duyurulacaktır.

        KONUT ARSASI BAŞVURU ŞARTLARI

        T.C. vatandaşı olması,
        18 yaşını doldurmuş olmak,
        O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek. Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.
        Yoksul ve dar gelirli olmak.
        Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.
        775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.
        Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması
        Başvuru tarihleri daha sonra duyurulacaktır.
        (Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)

        TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE?

        TOKİ evleri 81 ilde, arsalar ise 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. TOKİ iller şu şekilde;

        Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

        EVLER NASIL OLACAK?

        - Yerel ve yatay mimari

        - 5 katı geçmeyecek

        - Sıfır atık uyumlu

        - Enerji verimli

        - İklim dostu malzemeler

        - Yenilenebilir enerji sistem

            SANAYİ SİTESİ BAŞVURU ŞARTLARI

            - TC Vatandaşı olmak

            - Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak

            - 18 yaşını doldurmuş olmak

            - Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler

            - Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması

            - Başvuru Bedeli 2.000 TL
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            Haberler Haberler BAŞVURU PATLAMASI! 14 Eylül 2022 ucuz sosyal konut ve arsa satışı fiyatları ve ödeme planı! TOKİ başvuru, kura ücreti kaç TL? İl il TOKİ 2+1, 3+1 başvuru
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