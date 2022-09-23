"KONUTLARIN 50 BİNİ İSTANBUL'DA OLACAK"

İlk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmek istiyoruz. Hedefimiz tüm il ve ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Konutların 50 binini İstanbul'da, 18 binini Ankara'da, 12 bin 500'ünüİzmir'de, 8 bin 650'sini Bursa'da, 7 bin 500'ünü Konya'da inşa edeceğiz.

DAİRELER KAÇ TL OLACAK?

Şehit yakınları ve gazilere ilk etabın yüzde 5'e karşılık gelen 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise yüzde 20'ye denk gelen 50 bin konut ayırıyoruz. Projemizdeki konutlarımızın yüzde 20'sine denk gelen 50 bini ise gençlerimize tahsis ettik. Toplamda 608 bin lira olan 2+1 konutlarımıza aylık 2.280 liradan başlayan 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 850 bin lira fiyata sahip 3+1 dairelerin ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek. Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u peşin alınacak.