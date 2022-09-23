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    • Haberler
    • 23.09.2022 15:36
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    • 23.09.2022 15:36
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    PYBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf sınav sonuçları sorgulama EKRANI! 23 Eylül MEB 2022 İOKBS sonuçları meb.gov.tr adresinde!

    4 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen İOKBS sınavının sonuçları için beklenen gün geldi. MEB 2022 İOKBS sınav sonuçları bugün yani 23 Eylül 2022 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak. Bursluluk sınavı sonuçlarını merak eden yüzbinlerce öğrenci internet arama motorlarında İOKBS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? PYBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte 23 Eylül MEB 2022 İOKBS sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı!

    23 EYLÜL MEB 2022 İOKBS SONUÇLARI

    meb.gov.tr İOKBS (PYBS) sınav sonuçları yoğun olarak araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının sonuçları merak ediliyor. MEB'in takvimine göre sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak. İşte 23 Eylül MEB 2022 İOKBS sonuçları meb.gov.tr adresinde! PYBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf sınav sonuçları sorgulama EKRANI!

    23 EYLÜL MEB 2022 İOKBS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    MEB takvimi ile duyurulan sınav sonuç tarihi ile İOKBS sınavına katılan öğrenciler 23 Eylül 2022 itibariyle MEB İOKBS sınav sonuç sorgulama ekranını araştımaya başladı.

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları bugün öğrencilerin erişimine açılacak. Aşağıdaki linke tıklayarak sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

    MEB İOKBS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

        SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

        Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

        a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

        b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

        c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

        ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

        Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
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        Haberler Haberler PYBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf sınav sonuçları sorgulama EKRANI! 23 Eylül MEB 2022 İOKBS sonuçları meb.gov.tr adresinde!
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