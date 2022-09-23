Son olarak 31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) testlerdeki bazı sorularla yayınevlerindeki soruların benzer olmasının ortaya çıkmasıyla sınavın iptaline karar verilmişti. Yayınlan yeni takvime göre de KPSS sınavları 18 Eylül itibariyle başladı. Lisans sınavının geçtiğimiz hafta tamamlanmasıyla gözler alan bilgisi sınavlarına çevrildi. Sınava az bir süre kala internet arama motorlarında 'KPSS İPTAL Mİ OLDU? 2022 KPSS iptal edilecek mi? KPSS yine mi iptal olacak? 18-24-25 Eylül KPSS son durum ne?' soruları sıklıkla araştırılır oldu. İşte detaylar...