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    • Haberler
    • 23.09.2022 23:10
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    • 23.09.2022 23:13
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    KPSS alan sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor? KPSS 2022 alan bilgisi süresi! KPSS alan bilgisi sınavı kaç soru, kaç dakika?

    ÖSYM 2022 sınav takvimine göre,Kamu Personel Seçme Sınavı 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün 24 Eylül Cumartesi günü uygulanacak. Memur olmak isteyen adayların katılacağı sınava az bir süre kala KPSS alan sınavının süresi, soru sayısı ve diğer detaylar araştırılmaya başlandı. Peki KPSS alan sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor? KPSS 2022 alan bilgisi kaç saat sürüyor? KPSS alan bilgisi sınavı kaç soru, kaç dakika? İşte giriş belgesi alma ekranı ve diğer merak edilenler haberimizde!

    KPSS alan sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor?

    ÖSYM tarafından KPSS 2022 oturumları uygulanmaya devam ediyor. KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 24 Eylül 2022 günü saat 10.15'te, KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) 24 Eylül 2022 günü saat 14.45'te başlayacak. Son olarak da KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 25 Eylül 2022 günü saat 10.15'te başlayacak. Peki KPSS alan sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor? KPSS 2022 alan bilgisi süresi! KPSS alan bilgisi sınavı kaç soru, kaç dakika?

    KPSS ADAYLARI DİKKAT! HAFTA SONU NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK!

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın ve pazar (24-25 Eylül 2022) günü yapılacak 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları dolayısıyla nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi ve çalışma saatlerini duyurdu.

    Bakan Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için nüfus müdürlükleri ve emniyet birimlerinin teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

    Adayların sınav yerlerine erken gitmelerinin önemini hatırlatan Soylu, olası bir aksilikte 6 bin 725 ekip aracı ile 1949 motosikletli polis ekibinin yardım için hazır olduğunu kaydetti.

    Soylu, "Nüfus müdürlüklerimiz, 24 Eylül cumartesi 07.00-14.30, 25 Eylül pazar 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara, başarı dileklerimizle." ifadelerini kullandı.

    KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

    KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturuma (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) girmeye hazırlanan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilirler.

    KPSS GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

        Sınavda uygulanacak testler ve test süresi şu şekilde;

        KPSS Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60) sınavında 120 soru yöneltilecek, sınav 130 dakika sürecek.

        KPSS Eğitim Bilimleri sınavında 80 soru yöneltilecek 100 dakika sürecek.

        KPSS İşletme sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.

        KPSS Muhasebe sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.

        KPSS İstatistik sınavında 40 soru yöneltilecek 60 dakika sürecek.

        KPSS Hukuk sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.

        KPSS Kamu Yönetimi sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.

        KPSS İktisat sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.

        KPSS Maliye sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.

        KPSS Uluslararası İlişkiler sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.

        KPSS Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.

        ÖSYM'DEN SAAT UYARISI

        ÖSYM tarafından yapılan saat bilgilendirmesi şu şekilde;

        24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

        24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

        24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
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