ÖSYM tarafından KPSS 2022 oturumları uygulanmaya devam ediyor. KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 24 Eylül 2022 günü saat 10.15'te, KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) 24 Eylül 2022 günü saat 14.45'te başlayacak. Son olarak da KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 25 Eylül 2022 günü saat 10.15'te başlayacak. Peki KPSS alan sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor? KPSS 2022 alan bilgisi süresi! KPSS alan bilgisi sınavı kaç soru, kaç dakika?
KPSS ADAYLARI DİKKAT! HAFTA SONU NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK!
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın ve pazar (24-25 Eylül 2022) günü yapılacak 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları dolayısıyla nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi ve çalışma saatlerini duyurdu.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için nüfus müdürlükleri ve emniyet birimlerinin teyakkuz halinde olduğunu belirtti.
Adayların sınav yerlerine erken gitmelerinin önemini hatırlatan Soylu, olası bir aksilikte 6 bin 725 ekip aracı ile 1949 motosikletli polis ekibinin yardım için hazır olduğunu kaydetti.
Soylu, "Nüfus müdürlüklerimiz, 24 Eylül cumartesi 07.00-14.30, 25 Eylül pazar 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara, başarı dileklerimizle." ifadelerini kullandı.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturuma (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) girmeye hazırlanan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilirler.
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