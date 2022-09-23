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    • Haberler
    • 23.09.2022 08:09
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    • 23.09.2022 08:09
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    Halkbank emekli maaş promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? Eylül 2022 Halkbank emekli maaşı nasıl taşınır?

    Bankaların promosyon yarışı sürerken, emekli promosyonunda bankaların teklifleri iki haneli rakamlara kadar ulaştı. Emekliler dışında halihazırda çalışmakta olan kamu çalışanları için de sağlanan banka promosyon tutarları, 30 bin liranın üzerine çıkmaya başladı. Bazı bankalar 7 bin lira civarında promosyon teklifinde bulunurken, otomatik ödeme talimatı ve banka ürünlerini kullanma şartı ile bu rakamı 8 bin lira civarına çıkarıyor. Peki, Halkbank emekli promosyonu ne kadar? Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Halkbank emekli maaş promosyon ödemesi ne kadar?

    Bankaların promosyon yarışı sürerken, emekli promosyonunda bankaların teklifleri iki haneli rakamlara kadar ulaştı. Emekliler dışında halihazırda çalışmakta olan kamu çalışanları için de sağlanan banka promosyon tutarları, 30 bin liranın üzerine çıkmaya başladı. Bazı bankalar 7 bin lira civarında promosyon teklifinde bulunurken, otomatik ödeme talimatı ve banka ürünlerini kullanma şartı ile bu rakamı 8 bin lira civarına çıkarıyor. Peki, Halkbank emekli promosyonu ne kadar? Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar? İşte merak edilenler...

    HALKBANK EMEKLİ PRMOSYONU NE KADAR?

    Halkbank emekli maaşını taşıyan emeklilere 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapacak.

    HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

    TÜRKİYE İŞ BANKASI

    0 - 1.499 TL MAAŞ ARALIĞINA: 3.500 TL promosyon
    1.500 - 2.499 TL MAAŞ ARALIĞINA: 4.250 TL promosyon
    2.500 TL ve üzeri MAAŞ ARALIĞINA: 5.000 TL promosyon

    AKBANK

    0-1499 TL maaş alanlar: 4.650 TL promosyon
    1.500 TL – 2.499TL maaş alanlar: 5.800 TL promosyon
    2.500 TL ve üzeri maaş alanlar: 7.000 TL promosyon

        DENİZBANK

        Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500-2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL promosyon ödüyor. Ayrıca bir otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapıyor.

        QNB FİNANSBANK

        Aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 4.650 TL,

        Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 5.800 TL,

        2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 7.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

        Ve ayrıca emekli yakınını QNB Finansbank'a öneren ve kazandıran herkese kazandırdıkları müşteri başına 1.000 TL sunuyor.

        TEB

        Nakit ve ek promosyon ile birlikte maaşı 1.500 liraya kadar olanlara 3.800 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 4.575 TL, 2.500 TL ve üzerinde olanlara 5.500 TL ödüyor. Emekli tanıdıklarını getirenlere de 250 TL nakit ödül sunuyor.

        GARANTİ BANKASI

        1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.850 TL,
        1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL,
        2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 7.250 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır.

        ZİRAAT BANKASI

        1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında promosyon veriyor.

        3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor. Promosyon ödemesinden faydalanabilmek için maaş ödemelerinin 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.
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        Haberler Haberler Halkbank emekli maaş promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? Eylül 2022 Halkbank emekli maaşı nasıl taşınır?
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