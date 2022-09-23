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    • Haberler
    • 24.09.2022 11:36
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    • 24.09.2022 11:38
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    e-okul.meb.gov.tr PYBS SONUÇLARI! İOKBS kazananlar ne yapmalı || MEB İOKBS Bursluluk sınav sonuçları TAVAN-TABAN PUANLARI 2022!

    Milli Eğitim Bakanlığınca, 6,7,8, hazırlık, 9, 10 ve 11. Sınıflar için gerçekleştirilen İOKBS, eski adıyla PYBS sınavının sonuçları bugün açıklanıyor! İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri heyecanla sonuçlarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? 23 Eylül 2022 MEB İOKBS Bursluluk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? Taban ve tavan puanı kaç?

    Bursluluk sınav sonuçları bugün açıklanacak mı?

    e-okul.meb.gov.tr İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS-2022) sınav sonuçları için beklenen gün geldi. 4 Eylül tarihinde gerçekleştiren sınav sonrası yüzbinlerce öğrenci Bursluluk sınav sonuçları hakkında araştırmalar yapıyordu. MEB, sonuçların bugün açıklanacağını duyurdu. Peki Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? 23 Eylül 2022 MEB İOKBS Bursluluk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? Taban ve tavan puanı kaç? İşte merak edilenler!

    BURSLULUK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    İOKBS-2022 sınav sonuçları 23 Eylül itibariyle http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

    İOKBS SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI

    Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

    BURSLULUK SINAVI NEDİR?

    Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

    Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

    Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

    Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.

        5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10, 11'inci Sınıflar İçin TASP Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları

        1 Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı: 3
        2 Matematik: 3
        3 Fen Bilimleri: 3
        4 Sosyal Bilgiler/Sosyal Bilimler: 3

        İOKBS TABAN PUANLARI

        Bursluluk sınavı için 4 Eylül'deki sınava her zamankinden daha yoğun bir katılım oldu. Sınıf sınıf değişen İOKBS bursluluk sınavı taban puanları da belli oldu. Öğrenciler bursluluk sınavı taban puanları kapsamında sınavda aldığı neticeyi değerlendirecek. Burs kazanıp kazanmama durumunu taban puanlarına göre kontrol edecek. Bu kapsamda sınıflarda oluşan bursluluk sınavı taban puanları şu şekilde:

        Ortaokul 5. Sınıf Öğrencileri İçin Bursluluk Puanları

        5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

        5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

        Ortaokul 6. Sınıf Öğrencileri İçin Bursluluk Puanları

        Diğer Çocuk Kontenjanı: 450

        Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 456

        Kanunla özel hak tanınan kontenjan için puan 100

        Ortaokul 7. Sınıf Öğrencileri İçin Bursluluk Puanları

        Diğer Çocuk Kontenjanı: 453

        Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 460

        Kanunla özel hak tanınan kontenjan için puan: 100

        Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 455,928

        Ortaokul 8. Sınıf Öğrencileri İçin Bursluluk Puanları

        Diğer Çocuk Kontenjanı: 462

        Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 475,372

        Kanunla özel hak tanınan kontenjan için puan: 100

        Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 468,499

            Lise 9. Sınıf Öğrencileri İçin Bursluluk Puanları

            Diğer Çocuk Kontenjanı: 422

            Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 437,516

            Özel hak tanınan kontenjan için puan 100

            Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 419,977

            Lise 10. Sınıf Öğrencileri İçin Bursluluk Puanları

            Diğer Çocuk Kontenjanı: 432

            Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 429,482

            Kanunla özel hak tanınan kontenjan için 100

            Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 414,608

            Lise 11. Sınıf Öğrencileri İçin Bursluluk Puanları

            Diğer Çocuk Kontenjanı: 425

            Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 438,891

            Kanunla özel hak tanınan kontenjan için puan 100

            Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 3419,037
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            Haberler Haberler e-okul.meb.gov.tr PYBS SONUÇLARI! İOKBS kazananlar ne yapmalı || MEB İOKBS Bursluluk sınav sonuçları TAVAN-TABAN PUANLARI 2022!
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