2023 yılında yapılacak asgari ücret zammı için araştırmalar şimdiden hızlandı. Milyonlarca çalışan Ocxak ayında yapılacak zam ile ilgili detayları merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada işçi, memur ve emekli maaşlarının artacağını belirtti. Peki, Asgari ücret 7.500 TL mi olacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
ASGARİ ÜCRET 7.500 TL Mİ OLACAK?
Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada açlık sınırının 6 bin 680 TL civarında olduğu öngörüldü. Yani 7 bin ile 7 bin 500 lira arasında olma ihtimali çok yüksektir. Şu an 5 bin 500 lira olan asgari ücrette yüzde 10-20 seviyelerinde artış meydana geldiğinde 7 bin lira seviyelerine ulaşacak.
Enflasyon rakamlarının üzerinde ilave bir artışla açlık sınırının üzerine çıkarılması söz konusu olacak. Yani 7 bin lira ile 7 bin 500 lira arasına oturmuş olacak."
'YÜZDE 15-20 ARASI ENFLASYON FARKI OLUŞABİLİR'
Yüzde 15 ile yüzde 20 arasında bir enflasyon farkının oluşacağını söyleyebiliriz. Memur ve memur emekliler toplu sözleşme şartı gereği 2023 yılının 1. 6 aylık döneminde yüzde 8'lik farkları belli bunun üzerine enflasyon farkı ilave edilmiş olacak.
'İŞÇİ VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARINDE YÜZDE 20 ARTIŞ ÖNGÖRÜLÜYOR'
İşçi ve Bağkur emeklileri ise 2022 yılının 2. 6 aylık dönemine ilişkin olarak gerçekleşecek olan enflasyon farkını alacak bunun yüzde 20 olduğunu varsayarsak işçi ve Bağkur emeklilerine yüzde 20 seviyesinde bir artış öngörülüyor.