2022 İOKBS PYBS bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 2022 İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sınıf BURSLULUK TABAN PUANLARI

2022 İOKBS PYBS BURSLULUK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

MEB 2022 İOKBS bursluluk sınavı taban puanları her sene değişiklik gösterse de ortalama olarak gerek puanlar şu şekildedir: Diğer kontenjanı için 388,864 (10. sınıflar) en yüksek taban puan 460,72'dir

Öğretmen çocukları için 152,052 (8. ve 9. sınıflar), en yüksek taban puan 444,155'tir

Yetiştirme yurdunda kalan ve devlet tarafından korunun çocuklar için en düşük taban puan 100 (hazırlık sınıfı), en yüksek taban puan ise 148,879'tur

2022 yılı için en düşük bursluluk sınavı taban puanı en düşük 100, en yüksek 460,72 olarak belirlenmiştir.