Öğrenciler bursluluk sınavı taban puanları kapsamında sınavda aldığı neticeyi değerlendirecek. Burs kazanıp kazanmama durumunu taban puanlarına göre kontrol edecek. İşte merak edilenler..
2022 İOKBS PYBS BURSLULUK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?
MEB 2022 İOKBS bursluluk sınavı taban puanları her sene değişiklik gösterse de ortalama olarak gerek puanlar şu şekildedir: Diğer kontenjanı için 388,864 (10. sınıflar) en yüksek taban puan 460,72'dir
Öğretmen çocukları için 152,052 (8. ve 9. sınıflar), en yüksek taban puan 444,155'tir
Yetiştirme yurdunda kalan ve devlet tarafından korunun çocuklar için en düşük taban puan 100 (hazırlık sınıfı), en yüksek taban puan ise 148,879'tur
2022 yılı için en düşük bursluluk sınavı taban puanı en düşük 100, en yüksek 460,72 olarak belirlenmiştir.
İOKBS TABAN PUANLARI
Bursluluk sınavı için 4 Eylül'deki sınava her zamankinden daha yoğun bir katılım oldu. Sınıf sınıf değişen İOKBS bursluluk sınavı taban puanları da belli oldu. Öğrenciler bursluluk sınavı taban puanları kapsamında sınavda aldığı neticeyi değerlendirecek. Burs kazanıp kazanmama durumunu taban puanlarına göre kontrol edecek. Bu kapsamda sınıflarda oluşan bursluluk sınavı taban puanları şu şekilde:
ORTAOKUL 5. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURSLULUK PUANLARI
5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356
5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258