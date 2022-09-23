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    • Haberler
    • 23.09.2022 14:01
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    • 23.09.2022 14:02
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    2022 İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sınıf BURSLULUK TABAN PUANLARI 2022 || İOKBS PYBS bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır?

    4 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilen İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları açıklanıyor. MEB bursluluk sınavı kapsamında 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf ve 9., 10. ve 11. sınıflar dört gözle İOKBS sonuçları için bekleyişe geçti. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında elde ettiği bursla başlamak isteyen öğrenciler 2022 İOKBS sonuçları için heyecanla bekliyor.Peki, 2022 İOKBS PYBS bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 2022 İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sınıf BURSLULUK TABAN PUANLARI nasıl? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 İOKBS PYBS bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır?

    Öğrenciler bursluluk sınavı taban puanları kapsamında sınavda aldığı neticeyi değerlendirecek. Burs kazanıp kazanmama durumunu taban puanlarına göre kontrol edecek. İşte merak edilenler..

    2022 İOKBS PYBS BURSLULUK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

    MEB 2022 İOKBS bursluluk sınavı taban puanları her sene değişiklik gösterse de ortalama olarak gerek puanlar şu şekildedir: Diğer kontenjanı için 388,864 (10. sınıflar) en yüksek taban puan 460,72'dir

    Öğretmen çocukları için 152,052 (8. ve 9. sınıflar), en yüksek taban puan 444,155'tir

    Yetiştirme yurdunda kalan ve devlet tarafından korunun çocuklar için en düşük taban puan 100 (hazırlık sınıfı), en yüksek taban puan ise 148,879'tur

    2022 yılı için en düşük bursluluk sınavı taban puanı en düşük 100, en yüksek 460,72 olarak belirlenmiştir.

    İOKBS TABAN PUANLARI

    Bursluluk sınavı için 4 Eylül'deki sınava her zamankinden daha yoğun bir katılım oldu. Sınıf sınıf değişen İOKBS bursluluk sınavı taban puanları da belli oldu. Öğrenciler bursluluk sınavı taban puanları kapsamında sınavda aldığı neticeyi değerlendirecek. Burs kazanıp kazanmama durumunu taban puanlarına göre kontrol edecek. Bu kapsamda sınıflarda oluşan bursluluk sınavı taban puanları şu şekilde:

    ORTAOKUL 5. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURSLULUK PUANLARI

    5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

    5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

    5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

        ORTAOKUL 6. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURSLULUK PUANLARI

        Diğer Çocuk Kontenjanı: 450

        Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 456

        Kanunla özel hak tanınan kontenjan için puan 100

        ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURSLULUK PUANLARI

        Diğer Çocuk Kontenjanı: 453

        Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 460

        Kanunla özel hak tanınan kontenjan için puan: 100

        Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 455,928

        ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURSLULUK PUANLARI

        Diğer Çocuk Kontenjanı: 462

        Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 475,372

        Kanunla özel hak tanınan kontenjan için puan: 100

        Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 468,499

        LİSE 9. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURSLULUK PUANLARI

        Diğer Çocuk Kontenjanı: 422

        Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 437,516

        Özel hak tanınan kontenjan için puan 100

        Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 419,977

        LİSE 10. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURSLULUK PUANLARI

        Diğer Çocuk Kontenjanı: 432

        Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 429,482

        Kanunla özel hak tanınan kontenjan için 100

        Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 414,608

        LİSE 11. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURSLULUK PUANLARI

        Diğer Çocuk Kontenjanı: 425

        Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 438,891

        Kanunla özel hak tanınan kontenjan için puan 100

        Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 3419,037
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        Haberler Haberler 2022 İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sınıf BURSLULUK TABAN PUANLARI 2022 || İOKBS PYBS bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır?
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