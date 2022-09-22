YKS ek yerleştirme sonuçları 19 Eylül tarihinde açıklandı. Tercih yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite kaydı yaptırmak isteyen öğrenciler elektronik ya da bireysel kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, YKS ek tercih üniversite kayıtları başladı mı? YKS ek yerleştirme kayıtları nasıl yapılır? 3. tercih olacak mı? İşte merak edilenler!
YKS EK TERCİH İLE ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?
Online kayıtlar 25 - 28 Eylül tarihlerinde alınacak. Direkt üniversitelere gidilerek yapılacakek yerleştirme kayıtları da 26 - 30 Eylül arasında olacak.
2022 YKS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NASIL YAPILIR?
İlk aşamada online kayıt yaptıracak öğrenciler, e-Devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden işlemlerini yapacak.
ÜNİVERSİTELERE KAYITTA GEREKLİ BELGELER
Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)