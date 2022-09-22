TOKİ Sosyal Konut Projesi İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa kura çekiş tarihi ve kura bedeli! TOKİ Sosyal Konut kura çekilişi başladı mı?

TOKİ KURALARI NE ZAMAN?

Henüz kura tarihleri hakkında bilgi gelmedi. Resmi açıklama yapıldığında haberimöizde yer alacaktır.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJELESİ DETAYLARI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut kampanyamızın tanıtım toplantısı sebebiyle bir aradayız. Bakanlığımızı ve TOKİ'mizi tebrik ediyorum. Vatandaşlarımıza evleri, arsalarıi iş yerleri şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizi asırlık eserlerle, projelerle buluşturduk. Yüzde 90'ı sosyal konut olmak üzere tam 1 milyon 170 konut inşa ettik. Dev hastaneler, on binlerce iş yeri, binelrce kamu binası, stadyumlar, her kesimden insanımız için yüzlerce sosyal tesis kazandırdık. Şehri şehir yapan en önemli unsurlar olan doğal, tarihi ve kültürel mirasımızı korumaya özen gösterdik. Halen 45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı kültürel değerlere uygun olarak yeniden ülkemize kazandırıyoruz.

Edirne'de Mimar Sinan'ın emaneti Selimiye Camii'sini yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bursa'da tarihi çarşıyı ve hanlar bölgesini ihya ediyoruz.

2012 yılında toplamda 6,5 milyon yapıyı içeren tarihimizin en büyük kentsel dönüşümü başlattık. Elbette bunun yararlanıcısı da milletimizin ta kendisidir. Bugün de sizlerin huzurunda sosyal konut odaklı şehircilik adımlarımıza yeni bir halka daha eklemenin mutluluğu içerisindeyiz.

Hep söylediğimiz gibi bizim kuvvetimiz millettir. 81 ilimizin her köşesinden 2 milyonu aşkın vatandaşımızın başvurması bizi daha büyük atılımlara sevk etmiştir. Ülkemizin her yerinde yüz binlerce sosyal konut, konut arsasının ve iş yerinin inşa süresini başlatıyoruz. Başvurular yarın itibarıyla başlayacak ve ekim ayının sonuna kadar sürecek olan projenin ilk temeli yıl başında atıyoruz.

Depreme dayanıklı olacak olan bu projeler ülkemizin her yerinde devam edecektir. Bu gerçeğin altını özellikle çizmek istiyorum. Sayısı ve kalitesi bakımında dünyadaki en büyük konutu projesini göstermektedir.