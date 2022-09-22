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    • Haberler
    • 23.09.2022 01:01
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    • 23.09.2022 01:02
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    İOKBS Bursluluk parası ne kadar? 2022 MEB PYBS İOKBS paraları ne zaman yatacak? 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf İlköğretim, ortaöğretim, lise...

    Bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. 4 Eylül'de yapılan bursluluk sınavı maratonun sona ermesinin ardından bir süredir sonuçlar merak ediliyordu.İOKBS 2022 bursluluk sınav sonuçları 23 Eylül'de açıklanacak. Peki İOKBS Bursluluk parası ne kadar? 2022 MEB PYBS İOKBS paraları ne zaman yatacak? 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf İlköğretim, ortaöğretim, lise...

    İOKBS BURSLULUK PARASI NE KADAR?

    İOKBS Bursluluk parası ne kadar sorusu gündemde yer alıyor. 2022 İOKBS sonuçlarını öğrenen öğrenciler hemen burs miktarını ve hesaplara yatacağı tarihi bilmek istiyor. Peki İOKBS Bursluluk parası ne kadar? 2022 MEB PYBS İOKBS paraları ne zaman yatacak? 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf İlköğretim, ortaöğretim, lise...

    BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    MEB takvimine 2022 bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak. Sonuçlar http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

    Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

    SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

    Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

    a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

    b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

    c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

    ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

    d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

        e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

        g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

        ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

        ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

        İOKBS BURSLULUK PARASI NE KADAR?

        En yüksek puanı alanlar yani sınavdan başarılı bir not elde eden öğrenciler İOKBS bursu kapsamında ayda 1 kez yatırılmak suretiyle her ay 663.87 TL ücret alır. Bursluluk ücretleri her yıl memur maaşlarına endeksli olarak artış göstermektedir. Enflasyon rakamlarından sonra bu miktarın değişmesi söz konusudur. Yılda iki kez İOKBS ücretinde iyileştirme yapılır. Bursluluğa hak kazanan son sınıf öğrencileri, bir sonraki dönemde bursun devam etmesi için okul müdürlüklerine başvuru yapabilirler.

        NE ZAMAN YATACAK?

        PYBS bursları her ayın 25 inde ayda 1(bir) defa olmak üzere yatırılacaktır. İlk burs ödemesi okul açıldıktan sonra yaklaşık 2 hafta içerisinde yatırılmaktadır. Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri her ay ödenir. Genelde ödemeler yaklaşık 10-15 gün gecikmeyle ödenir. Zamanla sistemsel sorunların yaşanmasından dolayı bazı yıllarda bursların yatırılmasında zaman gecikmesi olduğu gözlemlenmiştir. İlk PYBS bursu eylül ya da ekim ayı içerisinde alınıyor.

        2022 yılı için burs almaya hak kazanan öğrencilere aylık olarak verilecek burs miktarı ise 663,87 TL dir.

        İOKBS BURSU KAZANANLAR NE YAPMALI?

        Bugün düzenlenen İOKBS sınavında başarılı bir puan elde eden öğrenciler, bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin eğitim aldıkları ya da kayıt işleminde bulundukları MEB'e bağlı resmî okul müdürlükleri aracılığıyla gerçekleşmiş olup, öğrenci kayıtlarının başladığı zamanda başlayıp sona ermiştir.

        PYBS BURSU KAÇ YIL VERİLİR, NE ZAMAN KESİLİR ?

        PYBS burs paraları yıl içerisinde artık bütün ayların ortasında yatırılmaktadır. Bazen bursların yatması 15 gün gecikebilmektedir.

        Milli Eğitim Bakanlı tarafından yapılan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına giren öğrencilerin, puanları en yüksekten en düşük puanlara kadar sıralanır. Daha sonra kimler burs alacaksa bunlar açıklanır. Devlet Parasız Yatılı Okulları (DPY) sınavı olarak da bilinmektedir.

        Bursluluk ücreti bir eğitim öğretim döneminde 12 ay boyunca öğrenci hesaplarına yatırılmaktadır. Burs ödemeleri her ayın 25'ine kadar aktarılır.
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        Haberler Haberler İOKBS Bursluluk parası ne kadar? 2022 MEB PYBS İOKBS paraları ne zaman yatacak? 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf İlköğretim, ortaöğretim, lise...
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