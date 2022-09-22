İOKBS Bursluluk parası ne kadar sorusu gündemde yer alıyor. 2022 İOKBS sonuçlarını öğrenen öğrenciler hemen burs miktarını ve hesaplara yatacağı tarihi bilmek istiyor. Peki İOKBS Bursluluk parası ne kadar? 2022 MEB PYBS İOKBS paraları ne zaman yatacak? 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf İlköğretim, ortaöğretim, lise...
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
MEB takvimine 2022 bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak. Sonuçlar http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.