Merkez Bankası faiz kararları hem piyasalar hem de yatırımcı tarafından takip ediliyor. Faiz kararları öncesinde ve sonrasında politika faizi ile ilgili açıklamalar öne çıkıyor. Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından alınan politika faizi kararı piyasalar açısından önemli göstergelerden biridir.
POLİTİKA FAİZİ NEDİR?
Merkez bankasının resmi faiz oranları yolu ile, kısa vadeli faiz oranları ve para arzı üzerinde kontrol yeteneği bulunmaktadır. Merkez bankası, bankaların ihtiyaç duyduğu likiditeyi sağlamak için bankalara verdiği kısa vadeli borçların ve fazla likiditeyi çekmek amacıyla yaptığı borçlanmanın faiz oranlarını belirler. Bu faiz oranına politika faiz oranı denir. Merkez bankası politika faiz oranını belirleyerek, iktisadi faaliyet ve fiyatlar genel seviyesini etkilemeyi amaçlar.
POLİTİKA FAİZ ORANI ARTARSA NE OLUR?
Merkez Bankası enflasyon tehdidi gördüğünde faiz oranını arttırır. Böylece toplam talebi düşürerek enflasyonu düşürmeye çalışır.