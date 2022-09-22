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    • Haberler
    • 22.09.2022 10:41
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    • 22.09.2022 10:42
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    Gözler oraya çevrildi! TCMB faiz kararı sonrası altın, dolar düşer mi? Politika faiz oranı artarsa ne olur?

    Merkez Bankası faiz kararları kamuoyu tarafından dikkatle takip ediliyor. Merkez Bankasının faiz kararlarında yer alan politika faizi pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bir hafta vadeli repo işlemlerinde uygulanan faiz oranı olarak bilinen politika faizinin yüksek olması durumunda piyasalara etkisinin ne olacağı araştırılıyor. Peki, TCMB faiz kararı sonrası altın, dolar düşer mi? Politika faiz oranı artarsa ne olur? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    TCMB faiz kararı sonrası altın, dolar düşer mi?

    Merkez Bankası faiz kararları hem piyasalar hem de yatırımcı tarafından takip ediliyor. Faiz kararları öncesinde ve sonrasında politika faizi ile ilgili açıklamalar öne çıkıyor. Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından alınan politika faizi kararı piyasalar açısından önemli göstergelerden biridir.

    POLİTİKA FAİZİ NEDİR?

    Merkez bankasının resmi faiz oranları yolu ile, kısa vadeli faiz oranları ve para arzı üzerinde kontrol yeteneği bulunmaktadır. Merkez bankası, bankaların ihtiyaç duyduğu likiditeyi sağlamak için bankalara verdiği kısa vadeli borçların ve fazla likiditeyi çekmek amacıyla yaptığı borçlanmanın faiz oranlarını belirler. Bu faiz oranına politika faiz oranı denir. Merkez bankası politika faiz oranını belirleyerek, iktisadi faaliyet ve fiyatlar genel seviyesini etkilemeyi amaçlar.

    POLİTİKA FAİZ ORANI ARTARSA NE OLUR?

    Merkez Bankası enflasyon tehdidi gördüğünde faiz oranını arttırır. Böylece toplam talebi düşürerek enflasyonu düşürmeye çalışır.

        FAİZLER YÜKSELİNCE ALTIN DÜŞER Mİ?

        FED faizi de, politika faizi de Dolar/TL kurunu etkiler. Bu açıdan FED faizi inerse dolar/TL kuru gevşer ama Ons fiyatları yükselir. Biri altın fiyatlarını düşürürken diğeri yükselmektedir. Eğer piyasalarda ikisinin etkisi aynı ise gram altın fiyatları değişmez.

        POLİTİKA FAİZİNİ NE BELİRLER?

        Toplam arz-talep dengesi

        Maliye politikasına ilişkin göstergeler

        Parasal göstergeler ve kredi büyüklükleri

        Ücret

        İstihdam

        Birim maliyet

        Verimlilik gelişmeleri

        Kamu ve özel sektör fiyatlama davranışları

        Enflasyon beklentileri

        Döviz kurları ve bunları etkileyebilecek gelişmeler

        Dışsal şokların analizi

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

        PPK toplantısına yönelik piyasa beklentileri faizin yüzde 13'te sabit tutulacağı yönünde. Bazı ekonomistler politika faizinde 100 baz puanlık, bazıları ise 50 baz puanlık indirim bekliyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puanlık indirimle yüzde 14'ten yüzde 13'e çekilmişti.
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        Haberler Haberler Gözler oraya çevrildi! TCMB faiz kararı sonrası altın, dolar düşer mi? Politika faiz oranı artarsa ne olur?
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