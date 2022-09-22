Eylül 2022 Halkbank emekli maaşı nasıl taşınır? Halkbank emekli maaş promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL?

Bankaların promosyon yarışı sürerken, emekli promosyonunda bankaların teklifleri iki haneli rakamlara kadar ulaştı. Emekliler dışında halihazırda çalışmakta olan kamu çalışanları için de sağlanan banka promosyon tutarları, 30 bin liranın üzerine çıkmaya başladı. Bazı bankalar 7 bin lira civarında promosyon teklifinde bulunurken, otomatik ödeme talimatı ve banka ürünlerini kullanma şartı ile bu rakamı 8 bin lira civarına çıkarıyor. Peki, Halkbank emekli promosyonu ne kadar? Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar? İşte merak edilenler...
HALKBANK EMEKLİ PRMOSYONU NE KADAR?
Halkbank emekli maaşını taşıyan emeklilere 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapacak.
HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
TÜRKİYE İŞ BANKASI
0 - 1.499 TL MAAŞ ARALIĞINA: 3.500 TL promosyon
1.500 - 2.499 TL MAAŞ ARALIĞINA: 4.250 TL promosyon
2.500 TL ve üzeri MAAŞ ARALIĞINA: 5.000 TL promosyon
AKBANK
0-1499 TL maaş alanlar: 4.650 TL promosyon
1.500 TL – 2.499TL maaş alanlar: 5.800 TL promosyon
2.500 TL ve üzeri maaş alanlar: 7.000 TL promosyon