2022 TOKİ Sosyal Konut başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ PEŞİNAT NE KADAR 2022?

TOKİ'nin eski projelerinde 2+1 ile 3+1 konutların fiyatları 163 bin liradan başlıyordu. En düşük taksit ise 1442 lira olarak belirlenmişti. Ev sahibi olmak isteyenler için yüzde 25'e kadar peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği de bulunuyor.