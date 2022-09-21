TOKİ başvuru tarihleri hakkında araştırmalar oldukça hızlandı. Vatandaşlar Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından detayları merak ediyor. Peki, TOKİ sosyal konut fiyatları ne kadar? TOKİ sosyal konut kurası ne zaman? TOKİ hangi illerde yapılacak? İşte merak edilenler...
TOKİ İSTANBUL SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Proje kapsamında başvurular yarın itibariyle e-Devlet üzerinden yapılacak. 14 Eylül Çarşamba günü yani yarın başlayan başvuru süreci, ekim ayına kadar devam edecek. Ocak ayında ise daireler için temeller atılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz tüm il ve ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapmak." ifadelerini kullandı.
TOKİ 2022 FİYATLARI BELLİ OLDU!
2+1 daireler aylık 2.280 lira taksitle 240 ay vade ile 608 bin TL
3+1 daireler 3.780 TL ve 240 ay avde ile 850 bin TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan iş yerleri hakkında ise "İş yerlerini 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vade ile emekçilerimize, genç girişimcilerimize sunacağız." ifadeleirni kullandı.