Ücretli Öğretmenlik başvuru sonuçları neden açıklanmadı? e-Devlet ücretli öğretmenlik SONUÇ ÖĞRENME EKRANI!

Ücretli öğretmenlik başvuru işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden alınmaya başlanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar, başvurularını tamamladı.Peki, MEB ücretli öğretmenlik başvuru sonucu nereden öğrenilir? 2022 Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...
BAŞVURULAR TAMAMLANDI!
2022-2023 eğitim öğretim dönemi ücretli öğretmnelik başvuru işlemleri 15 Ağustos ile 2 Eylül günleri arasında tamamlandı.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Ücretli öğretmenlik sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor.