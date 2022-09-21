Sonbahar ekinoksu gece gündüz eşitliği ayın kaçında? Eylül ayı ekinoks ne zaman, hangi gün? Ekinoksta neler oluyor? Geceler uzayacak mı?

Sonbaharın başlangıcı kabul edilen ekinoksla birlikte yeni bir mevsime geçiş yapılıyor. Bu tarih Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar, Güney Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcı olarak belirtiliyor. Peki, sonbahar ekinoksunda ne oluyor? Sonbahar ekinoksu nedir? Yanıtı haberimizde...
Ekinoks gündüz ile gecenin eşit olması durumuna verilen addır. Yılda iki defa olur.
Gündüz ile gecenin eşit olması durumu, 21 Mart ve 23 Eylül'de gerçekleşiyor. 23 Eylül'den itibaren güneş ışınları güney yarım küreye dik düşmeye başlıyor.
Güney yarım kürede gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlarken, kuzey yarım kürede ise tersi oluyor. 23 Eylül, güney yarım kürede ilkbahar, kuzey yarım kürede sonbahar başlangıcı olarak kabul ediliyor.